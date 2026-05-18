Каждую лампочку не привезешь: LELÉKA о нюансах бюджета Евровидения

LELÉKA. Фото: leleka_music/Instagram

Во время подготовки к Евровидению-2026 представительница Украины LELÉKA удивлялась расценкам конкурса. Если бы участники имели право привозить все необходимое из родной страны, существенных расходов удалось бы избежать, но правила конкурса такую экономию запрещают. Пользоваться можно только тем, что есть на месте.

Об этом певица сообщила главному редактору Новини.LIVE Елене Халик, которая находится с официальной аккредитацией на Евровидении-2026 в Вене.

Нюансы бюджета Евровидения

"Если бы мы могли привезти все из Украины. Каждую лампочку, ветродуйчик, бюджет был бы маленьким, но по правилам безопасности это запрещено. Должны быть именно те фирмы, именно те подрядчики, которые есть здесь на месте. Именно с их страховкой, именно с их людьми, которые обучены управлять именно этим. Есть очень много всех этих нюансов, и это очень сильно влияет на цену", — отметила LELÉKA.

Также она добавила, что в Украину недаром приезжают снимать клипы, ведь это и качественно, и намного дешевле, чем в Европе. Сейчас Евровидение происходит не в Украине, поэтому надо подстраиваться под европейские расценки.

"Мы не сдаемся и стараемся достойно представлять нашу страну. Сколько бы нам это ни стоило, мы все найдем, все сделаем. И наше представление на этом конкурсе будет сияющим. Мы это гарантируем", — заявила исполнительница.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что LELÉKA в гранд-финале Евровидения-2026 заняла девятое место. Певица получила 221 балл. 167 баллов за нее отдали зрители, а 54 балла — судьи.

Также Новини.LIVE писал, что победителем Евровидения-2026 стала Болгария. Страну представила певица DARA с песней Bangaranga. Ее общий результат — 516 баллов, из которых 294 от зрителей, а еще 222 от судей.