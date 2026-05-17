Главная Евровидение LELÉKA заняла девятое место на Евровидении-2026

LELÉKA заняла девятое место на Евровидении-2026

Дата публикации 17 мая 2026 03:11
Выступление LELÉKA в гранд-финале Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

В субботу, 16 мая, в австрийской Вене состоялся гранд-финал Евровидения-2026. В 70-ю годовщину главного песенного конкурса Европы победу одержала представительница Болгарии DARA с песней Bangaranga. Представительница Украины LELÉKA с песней Ridnym оказалась на девятом месте.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится с официальной аккредитацией на Евровидении-2026 в Вене.

За победу на 70-м песенном конкурсе соревновались 25 стран. Украина получила 221 балл: 167 — от зрителей, 54 — от судей.

Певица LELÉKA выступила под номером 7. Одним из центральных элементов выступления была харьковская бандура. В 1930-х годах советская власть пыталась уничтожить этот вид инструмента, однако его удалось сохранить благодаря усилиям украинской диаспоры из США и Австралии. Своим номером LELÉKA и ее команда, в частности бандурист Ярослав Джусь, хотели передать идею возрождения культуры Украины и силу национальной идентичности.

"Мы показываем этот процесс перерождения и эту силу, которая является настолько типичной, настолько магической для всей Украины, что мы перерождаемся снова и снова, из пепла восстаем. И хочется это показать не с позиции жертв, что вот, несчастные, а именно — что же это такое в нас, в нашей идентичности, что заставляет нас постоянно вставать и сиять",— поделилась LELÉKA.

Певица, в частности, призналась, что номер на Евровидении-2026 обошелся в около 300 тысяч долларов. По ее словам, такую сумму удалось собрать благодаря взносам Суспільного, партнеров и болельщиков.

Своим выступлением на главном музыкальном конкурсе Европы в Вене LELÉKA довольна.

"Люди, я счастлива. Потому что я очень редко бываю довольна своими выступлениями, но этим выступлением я довольна. Это было ярко, это было достойно, это было красиво, это было профессионально и это было от души", — отметила представительница Украины на Евровидении-2026 в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Какие страны приняли участие в Евровидении-2026

Всего в этом году на сцене Евровидения выступили такие участники:

  1. Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem;
  2. Германия: Sarah Engels — Fire;
  3. Израиль: Noam Bettan — Michelle;
  4. Бельгия: ESSYLA — Dancing on the Ice;
  5. Албания: Alis — Nân;
  6. Греция: Akylas — Ferto;
  7. Украина: LELÉKA — Ridnym;
  8. Австралия: Delta Goodrem — Eclipse;
  9. Сербия: LAVINA — Kraj Mene;
  10. Мальта: AIDAN — Bella;
  11. Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS;
  12. Болгария: DARA — Bangaranga;
  13. Хорватия: LELEK — Andromeda;
  14. Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei;
  15. Франция: Monroe — Regarde;
  16. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin;
  18. Польша: ALICJA — Pray;
  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;
  20. Швеция: FELICIA — My System;
  21. Кипр: Antigoni — JALLA;
  22. Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì;
  23. Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA YA;
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;
  25. Австрия: COSMÓ — Tanzschein.

Победы Украины на Евровидении

Ранее Украина трижды одерживала победу на Евровидении. В 2004 году победила Руслана с песней "Дикие танцы", в 2016 году победительницей стала Джамала, исполнив "1944", а в 2022 году первое место в конкурсе заняла группа Kalush Orchestra, спев Stefania.

Kalush Orchestra с кубком Евровидения-2022. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Своей реакцией на песню LELÉKA в комментарии Новини.LIVE поделилась певица Джамала, которая приехала в Вену поддержать украинскую представительницу. Исполнительница призналась, что номер растрогал ее до слов. Также Джамала вспомнила о своем выступлении на Евровидении в 2016 году.

Новини.LIVE рассказывали, что во время исполнения песни во втором полуфинале Евровидения-2026 LELÉKA не только завоевала место в гранд-финале главного песенного конкурса, но и установила исторический рекорд, вытянув легендарную ноту.

Добавим, что песня Ridnym, которая принесла Украине девятое место на Евровидении-2026, понравилась мировым звездам. Артисты спели на украинском языке. Это произошло на официальном открытии юбилейного Евровидения в Вене.

Алексей Харченко - Редактор
Алексей Харченко
