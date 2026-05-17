LELÉKA посіла дев'яте місце на Євробаченні-2026

Виступ LELÉKA у гранд-фіналі Євробачення-2026. Фото: кадр із відео

У суботу, 16 травня, в австрійському Відні відбувся гранд-фінал Євробачення-2026. У 70-ту річницю головного пісенного конкурсу Європи перемогу здобула представниця Болгарії DARA з піснею Bangaranga. Представниця України LELÉKA з піснею Ridnym опинилася на дев'ятому місці.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026 у Відні.

За перемогу на 70-му пісенному конкурсі змагалися 25 країн. Україна отримала 221 бал: 167 — від глядачів, 54 — від суддів.

Співачка LELÉKA виступила під номером 7. Одним із центральних елементів виступу була харківська бандура. У 1930-х роках радянська влада намагалася знищити цей вид інструмента, однак його вдалося зберегти завдяки зусиллям української діаспори із США та Австралії. Своїм номером LELÉKA та її команда, зокрема бандурист Ярослав Джусь, хотіли передати ідею відродження культури України та силу національної ідентичності.

"Ми показуємо цей процес переродження і цю силу, яка є настільки типовою, настільки магічною для всієї України, що ми перероджуємося знову і знову, із попелу повстаємо. І хочеться це показати не з позиції жертв, що от, нещасні, а саме — що ж це таке в нас, в нашій ідентичності, що змушує нас постійно вставати й сяяти", — поділилася LELÉKA.

Співачка, зокрема, зізналася, що номер на Євробаченні-2026 обійшовся в близько 300 тисяч доларів. За її словами, таку суму вдалося зібрати завдяки внескам Суспільного, партнерів та вболівальників.

Своїм виступом на головному музичному конкурсі Європи у Відні LELÉKA задоволена.



"Люди, я щаслива. Тому що я дуже рідко буваю задоволена своїми виступами, але цим виступом я задоволена. Це було яскраво, це було гідно, це було красиво, це було професійно і це було від душі", — зазначила представниця України на Євробаченні-2026 у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Які країни взяли участь у Євробаченні-2026

Загалом цьогоріч на сцені Євробачення виступили такі учасники:

Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem; Німеччина: Sarah Engels — Fire; Ізраїль: Noam Bettan — Michelle; Бельгія: ESSYLA — Dancing on the Ice; Албанія: Alis — Nân; Греція: Akylas — Ferto; Україна: LELÉKA — Ridnym; Австралія: Delta Goodrem — Eclipse; Сербія: LAVINA — Kraj Mene; Мальта: AIDAN — Bella; Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS; Болгарія: DARA — Bangaranga; Хорватія: LELEK — Andromeda; Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei; Франція: Monroe — Regarde; Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!; Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin; Польща: ALICJA — Pray; Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más; Швеція: FELICIA — My System; Кіпр: Antigoni — JALLA; Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì; Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA; Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me; Австрія: COSMÓ — Tanzschein.

Перемоги України на Євробаченні

Раніше Україна тричі перемагала на Євробаченні. У 2014 році перемогла Руслана з піснею "Дикі танці", у 2016 році переможницею стала Джамала, виконавши "1944", а у 2022 році перше місце в конкурсі посів гурт Kalush Orchestra, заспівавши Stefania.

Своєю реакцією на пісню LELÉKA в коментарі Новини.LIVE поділилася співачка Джамала, яка приїхала у Відень підтримати українську представницю. Виконавиця зізналася, що номер розчулив її до слів. Також Джамала згадала про свій виступ на Євробаченні у 2016 році.

Новини.LIVE розповідали, що під час виконання пісні у другому півфіналі Євробачення-2026 LELÉKA не лише виборола місце у гранд-фіналі головного пісенного конкурсу, а й встановила історичний рекорд, витягнувши легендарну ноту.

Додамо, що пісня "Ridnym", яка принесла Україні дев'яте місце на Євробаченні-2026, сподобалася світовим зіркам. Артисти заспівали українською. Це сталося на офіційному відкритті ювілейного Євробачення у Відні.

