Кожну лампочку не привезеш: LELÉKA про нюанси бюджету Євробачення

LELÉKA.

Під час підготовки до Євробачення-2026 представниця України LELÉKA дивувалася розцінкам конкурсу. Якби учасники мали право привозити все необхідне з рідної країни, суттєвих витрат вдалося б уникнути, але правила конкурсу таку економію забороняють. Користуватися можна лише тим, що є на місці.

Про це співачка повідомила головній редакторці Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026 у Відні.

Нюанси бюджету Євробачення

"Якби ми могли привезти все з України. Кожну лампочку, вітродуйчик, бюджет був би маленьким, але за правилами безпеки це заборонено. Мають бути саме ті фірми, саме ті підрядники, які є тут на місці. Саме з їхньою страховкою, саме з їхніми людьми, які навчені керувати саме цим. Є дуже багато всіх цих нюансів, і це дуже сильно впливає на ціну", — зазначила LELÉKA.

Також вона додала, що в Україну недаремно приїжджають знімати кліпи, адже це і якісно, і набагато дешевше, ніж в Європи. Наразі Євробачення відбувається не в Україні, тому треба підлаштовуватися під європейські розцінки.

"Ми не здаємося і намагаємося гідно представляти нашу країну. Скільки б нам це не коштувало, ми все знайдемо, усе зробимо. І наше представлення на цьому конкурсі буде осяйним. Ми це гарантуємо", — заявила виконавиця.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що LELÉKA у гранд-фіналі Євробачення-2026 посіла дев'яте місце. Співачка отримала 221 бал. 167 балів за неї віддали глядачи, а 54 бали — судді.

Також Новини.LIVE писав, що переможцем Євробачення-2026 стала Болгарія. Країну представила співачка DARA з піснею Bangaranga. Її загальний результат — 516 балів, із яких 294 від глядачів, а ще 222 від суддів.