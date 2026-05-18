Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Кожну лампочку не привезеш: LELÉKA про нюанси бюджету Євробачення

Кожну лампочку не привезеш: LELÉKA про нюанси бюджету Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 21:10
Кожну лампочку не привезеш: LELÉKA про нюанси бюджету Євробачення
LELÉKA. Фото: leleka_music/Instagram

Під час підготовки до Євробачення-2026 представниця України LELÉKA дивувалася розцінкам конкурсу. Якби учасники мали право привозити все необхідне з рідної країни, суттєвих витрат вдалося б уникнути, але правила конкурсу таку економію забороняють. Користуватися можна лише тим, що є на місці. 

Про це співачка повідомила головній редакторці Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026 у Відні.

Нюанси бюджету Євробачення

"Якби ми могли привезти все з України. Кожну лампочку, вітродуйчик, бюджет був би маленьким, але за правилами безпеки це заборонено. Мають бути саме ті фірми, саме ті підрядники, які є тут на місці. Саме з їхньою страховкою, саме з їхніми людьми, які навчені керувати саме цим. Є дуже багато всіх цих нюансів, і це дуже сильно впливає на ціну", — зазначила LELÉKA. 

Також вона додала, що в Україну недаремно приїжджають знімати кліпи, адже це і якісно, і набагато дешевше, ніж в Європи. Наразі Євробачення відбувається не в Україні, тому треба підлаштовуватися під європейські розцінки. 

"Ми не здаємося і намагаємося гідно представляти нашу країну. Скільки б нам це не коштувало, ми все знайдемо, усе зробимо. І наше представлення на цьому конкурсі буде осяйним. Ми це гарантуємо", — заявила виконавиця. 

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що LELÉKA у гранд-фіналі Євробачення-2026 посіла дев'яте місце. Співачка отримала 221 бал. 167 балів за неї віддали глядачи, а 54 бали — судді. 

Також Новини.LIVE писав, що переможцем Євробачення-2026 стала Болгарія. Країну представила співачка DARA з піснею Bangaranga. Її загальний результат — 516 балів, із яких 294 від глядачів, а ще 222 від суддів.

Євробачення Євробачення 2026 LELEKA
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації