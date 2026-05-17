Євробачення-2026: хто переміг у гранд-фіналі й на якому місці Україна

В австрійському Відні відбувся гранд-фінал Євробачення-2026 в суботу, 16 травня. У 70-ту річницю головного пісенного конкурсу Європи перемогу здобула співачка з DARA із піснею Bangaranga.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка перебуває з офіційною акредитацією на Євробаченні-2026 у Відні.

Болгарія — переможець Євробачення-2026

За перемогу на 70-му пісенному конкурсі змагалися 25 країн. Найбільшу кількість балів від журі та глядачів здобула Болгарія: 516 (294 — від залу, 222 — від суддів). На Євробаченні країну представила DARA з піснею Bangaranga, що в перекладі означає "Повстання".

Представниця від України LELÉKA виступила під номером 7 із піснею Ridnym і посіла дев'яте місце. Співачка набрала 221 бал: 167 від вболівальників та 54 від журі. Одним із центральних елементів номера була харківська бандура, на якій зіграв музикант Ярослав Джусь.

Які країни взяли участь у Євробаченні-2026

Загалом цьогоріч на сцені Євробачення виступили такі учасники:

Данія: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem Німеччина: Sarah Engels — Fire Ізраїль: Noam Bettan — Michelle Бельгія: ESSYLA — Dancing on the Ice Албанія: Alis — Nân Греція: Akylas — Ferto Україна: LELÉKA — Ridnym Австралія: Delta Goodrem — Eclipse Сербія: LAVINA — Kraj Mene Мальта: AIDAN — Bella Чехія: Daniel Zizka — CROSSROADS Болгарія: DARA — Bangaranga Хорватія: LELEK — Andromeda Велика Британія: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Франція: Monroe — Regarde Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin Польща: ALICJA — Pray Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más Швеція: FELICIA — My System Кіпр: Antigoni — JALLA Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì Норвегія: JONAS LOVV — YA YA YA Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me Австрія: COSMÓ — Tanzschein

Новини.LIVE розповідали, що на Євробаченні-2026 вперше за 27 років учаснику дозволили використовувати на сцені музичні інструменти. Це було заборонено від 1998 року, коли музику грав оркестр. Такий виняток зробили для Фінляндії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час виконання пісні в другому півфіналі Євробачення-2026 LELÉKA не лише виборола місце у гранд-фіналі головного пісенного конкурсу, а й встановила історичний рекорд, витягнувши легендарну ноту.

Додамо, що виступ на Євробаченні-2026 представника Ізраїлю Ноама Беттана хотіли зірвати. Охороні довелося вивести чотирьох глядачів через порушення порядку.