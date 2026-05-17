Евровидение-2026: кто победил в гранд-финале и на каком месте Украина
В субботу, 16 мая, австрийской Вене состоялся гранд-финал Евровидения-2026. В 70-ю годовщину главного песенного конкурса Европы победу одержала певица из DARA с песней Bangaranga.
Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится с официальной аккредитацией на Евровидении-2026 в Вене.
Болгария — победитель Евровидения-2026
За победу на 70-м песенном конкурсе соревновались 25 стран. Наибольшее количество баллов от жюри и зрителей получила Болгария: 516 (294 — от зала, 222 — от судей). На Евровидении страну представила DARA с песней Bangaranga, что в переводе означает "Восстание".
Представительница от Украины LELÉKA выступила под номером 7 с песней Ridnym и заняла девятое место. Певица набрала 221 балл: 167 от болельщиков и 54 от жюри. Одним из центральных элементов номера была харьковская бандура, на которой сыграл музыкант Ярослав Джусь.
Какие страны приняли участие в Евровидении-2026
Всего в этом году на сцене Евровидения выступили такие участники:
- Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem;
- Германия: Sarah Engels — Fire;
- Израиль: Noam Bettan — Michelle;
- Бельгия: ESSYLA — Dancing on the Ice;
- Албания: Alis — Nân;
- Греция: Akylas — Ferto;
- Украина: LELÉKA — Ridnym;
- Австралия: Delta Goodrem — Eclipse;
- Сербия: LAVINA — Kraj Mene;
- Мальта: AIDAN — Bella;
- Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS;
- Болгария: DARA — Bangaranga;
- Хорватия: LELEK — Andromeda;
- Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei;
- Франция: Monroe — Regarde;
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!;
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin;
- Польша: ALICJA — Pray;
- Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más;
- Швеция: FELICIA — My System;
- Кипр: Antigoni — JALLA;
- Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì;
- Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA YA;
- Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me;
- Австрия: COSMÓ — Tanzschein.
Новини.LIVE рассказывал, что на Евровидении-2026 впервые за 27 лет участнику разрешили использовать на сцене музыкальные инструменты. Это было запрещено с 1998 года, когда музыку играл оркестр. Такое исключение сделали для Финляндии.
Также Новини.LIVE сообщал, что во время исполнения песни во втором полуфинале Евровидения-2026 LELÉKA не только завоевала место в гранд-финале главного песенного конкурса, но и установила исторический рекорд, вытянув легендарную ноту.
Добавим, что выступление на Евровидении-2026 представителя Израиля Ноама Беттана хотели сорвать. Охране пришлось вывести четырех зрителей из-за нарушения порядка.