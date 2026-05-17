Евровидение-2026: кто победил в гранд-финале и на каком месте Украина

Победительница Евровидения-2026 DARA. Фото: кадр из видео

В субботу, 16 мая, австрийской Вене состоялся гранд-финал Евровидения-2026. В 70-ю годовщину главного песенного конкурса Европы победу одержала певица из DARA с песней Bangaranga.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая находится с официальной аккредитацией на Евровидении-2026 в Вене.

Болгария — победитель Евровидения-2026

За победу на 70-м песенном конкурсе соревновались 25 стран. Наибольшее количество баллов от жюри и зрителей получила Болгария: 516 (294 — от зала, 222 — от судей). На Евровидении страну представила DARA с песней Bangaranga, что в переводе означает "Восстание".

Представительница от Украины LELÉKA выступила под номером 7 с песней Ridnym и заняла девятое место. Певица набрала 221 балл: 167 от болельщиков и 54 от жюри. Одним из центральных элементов номера была харьковская бандура, на которой сыграл музыкант Ярослав Джусь.

Какие страны приняли участие в Евровидении-2026

Всего в этом году на сцене Евровидения выступили такие участники:

Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem; Германия: Sarah Engels — Fire; Израиль: Noam Bettan — Michelle; Бельгия: ESSYLA — Dancing on the Ice; Албания: Alis — Nân; Греция: Akylas — Ferto; Украина: LELÉKA — Ridnym; Австралия: Delta Goodrem — Eclipse; Сербия: LAVINA — Kraj Mene; Мальта: AIDAN — Bella; Чехия: Daniel Zizka — CROSSROADS; Болгария: DARA — Bangaranga; Хорватия: LELEK — Andromeda; Великобритания: LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei; Франция: Monroe — Regarde; Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!; Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin; Польша: ALICJA — Pray; Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más; Швеция: FELICIA — My System; Кипр: Antigoni — JALLA; Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì; Норвегия: JONAS LOVV — YA YA YA YA; Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me; Австрия: COSMÓ — Tanzschein.

Новини.LIVE рассказывал, что на Евровидении-2026 впервые за 27 лет участнику разрешили использовать на сцене музыкальные инструменты. Это было запрещено с 1998 года, когда музыку играл оркестр. Такое исключение сделали для Финляндии.

Также Новини.LIVE сообщал, что во время исполнения песни во втором полуфинале Евровидения-2026 LELÉKA не только завоевала место в гранд-финале главного песенного конкурса, но и установила исторический рекорд, вытянув легендарную ноту.

Добавим, что выступление на Евровидении-2026 представителя Израиля Ноама Беттана хотели сорвать. Охране пришлось вывести четырех зрителей из-за нарушения порядка.