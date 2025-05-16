Евровидение 2025 — как прошел второй полуфинал, кто вышел в финал

Маскот Евровидения. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле состоялся второй полуфинал Евровидения-2025. В первом удачно выступила украинская группа Ziferblat, которая успешно отобралась в финал.

Гранд-финал Евровидения состоится в эту субботу, 17 мая. Он начнется, как и обычно, в 22:00 по киевскому времени.

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Второй полуфинал Евровидения. Фото: Eurovision

Что надо знать о втором полуфинале Евровидения 2025

Всего участвовали 16 конкурсантов плюс три страны (Великобритания, Франция, Германия), которые уже точно выступят в финале (они выступали перед публикой вне конкурса).

Букмекеры накануне второго полуфинала прогнозировали проход в финал следующим странам: Австрия, Финляндия, Израиль, Австралия, Мальта, Люксембург, Греция, Литва, Чехия, Армения.

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В итоге в финал вышли следующие страны: Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта, Греция.

Победители второго полуфинала Евровидения 2025

Литва. Katarsis - Tavo Akys



Израиль. Yuval Raphael - New Day Will Rise

Армения. PARG - SURVIVOR

Дания. Sissal - Hallucination

Австрия. JJ - Wasted Love

Люксембург. Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Греция. Klavdia - Asteromáta

Финляндия. Erika Vikman - ICH KOMME

Латвия. Tautumeitas - Bur Man Laimi

Мальта. Miriana Conte - SERVING

Напомним, уже стали известны все финалисты Евровидения 2025, которые выступят в Базеле в субботу, 17 мая. Порядок выступлений пока неизвестен.

Представительницу Греции во втором полуфинале Евровидения обвинили в плагиате номера Украины.