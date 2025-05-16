Євробачення 2025 — як пройшов другий півфінал, хто вийшов у фінал

Євробачення 2025. Другий півфінал. Як це було
У четвер, 15 травня, у швейцарському Базелі відбувся другий півфінал Євробачення-2025. У першому вдало виступив український гурт Ziferblat, який успішно відібрався до фіналу.
Гранд-фінал Євробачення відбудеться цієї суботи, 17 травня. Він розпочнеться, як і зазвичай, о 22:00 за київським часом.
Але про фінал потім. Зараз підбиваємо підсумки другого півфіналу.
Що треба знати про другий півфінал Євробачення 2025
- Усього брали участь 16 конкурсантів плюс три країни (Велика Британія, Франція, Німеччина), які вже точно виступлять у фіналі (вони виступали перед публікою поза конкурсом).
- Букмекери напередодні другого півфіналу прогнозували прохід до фіналу наступним країнам: Австрія, Фінляндія, Ізраїль, Австралія, Мальта, Люксембург, Греція, Литва, Чехія, Вірменія.
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- У підсумку до фіналу вийшли наступні країни: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.
Переможці другого півфіналу Євробачення 2025
Литва. Katarsis – Tavo Akys
Ізраїль. Yuval Raphael – New Day Will Rise
Вірменія. PARG – SURVIVOR
Данія. Sissal – Hallucination
Австрія. JJ – Wasted Love
Люксембург. Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son
Греція. Klavdia – Asteromáta
Фінляндія. Erika Vikman – ICH KOMME
Латвія. Tautumeitas – Bur Man Laimi
Мальта. Miriana Conte – SERVING
Нагадаємо, вже стали відомі усі фіналісти Євробачення 2025, які виступлять у Базелі у суботу, 17 травня. Порядок виступів поки що невідомий.
Представницю Греції у другому півфіналі Євробачення звинуватили у плагіаті номеру України.
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