Євробачення 2025 — як пройшов другий півфінал, хто вийшов у фінал

Маскот Євробачення. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

У четвер, 15 травня, у швейцарському Базелі відбувся другий півфінал Євробачення-2025. У першому вдало виступив український гурт Ziferblat, який успішно відібрався до фіналу.

Гранд-фінал Євробачення відбудеться цієї суботи, 17 травня. Він розпочнеться, як і зазвичай, о 22:00 за київським часом.

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Другий півфінал Євробачення. Фото: Eurovision

Що треба знати про другий півфінал Євробачення 2025

Усього брали участь 16 конкурсантів плюс три країни (Велика Британія, Франція, Німеччина), які вже точно виступлять у фіналі (вони виступали перед публікою поза конкурсом).

Букмекери напередодні другого півфіналу прогнозували прохід до фіналу наступним країнам: Австрія, Фінляндія, Ізраїль, Австралія, Мальта, Люксембург, Греція, Литва, Чехія, Вірменія.

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У підсумку до фіналу вийшли наступні країни: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.

Переможці другого півфіналу Євробачення 2025

Литва. Katarsis – Tavo Akys





Ізраїль. Yuval Raphael – New Day Will Rise

Вірменія. PARG – SURVIVOR

Данія. Sissal – Hallucination

Австрія. JJ – Wasted Love

Люксембург. Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Греція. Klavdia – Asteromáta

Фінляндія. Erika Vikman – ICH KOMME

Латвія. Tautumeitas – Bur Man Laimi

Мальта. Miriana Conte – SERVING

Нагадаємо, вже стали відомі усі фіналісти Євробачення 2025, які виступлять у Базелі у суботу, 17 травня. Порядок виступів поки що невідомий.

Представницю Греції у другому півфіналі Євробачення звинуватили у плагіаті номеру України.