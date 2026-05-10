Евровидение-2026: фоторепортаж из пресс-центра в Вене

Пресс-центр Евровидения-2026 в Вене. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

В Вене официально открыли пресс-центр международного песенного конкурса Евровидение-2026, где будут работать журналисты со всего мира. Это одна из ключевых медиалокаций, откуда будет вестись освещение событий конкурса. Пресс-центр уже начал принимать первые медиакоманды и готовится к активной работе во время шоу.

Об этом информирует из Вены главный редактор Новини.LIVE Елена Халик. Новини.LIVE имеют официальную аккредитацию на Евровидении-2026.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик на открытии пресс-центра Евровидения-2026. Фото: Новини.LIVE

В Вене открылся пресс-центр Евровидения-2026

На открытии пресс-центра Евровидения-2026 побывала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, и подготовила фоторепортаж с локации.

Пресс-центр стал одной из ключевых медиазон конкурса и уже начал принимать представителей прессы. Здесь обустроены рабочие места для журналистов, студии для прямых включений и зоны для интервью с участниками.

Пресс-центр Евровидения-2026. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Евровидение — это ежегодный международный музыкальный конкурс, который организовывает Европейский вещательный союз. Традиционно он объединяет десятки стран-участниц из Европы и других регионов мира.

Читайте также:

Пресс-центр Евровидения-2026 в Вене. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

В 2026 году конкурс состоится в мае, а принимающим городом определена Вена — столица Австрии. Именно здесь будут проходить основные шоу, включая полуфиналы и гранд-финал.

Пресс-центр Евровидения-2026. Фото: Елена Халик/Новини.LIVE

Финал песенного конкурса Евровидение-2026 состоится в субботу, 16 мая 2026 года. Мероприятие пройдет в Вене, Австрия, на арене Wiener Stadthalle. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая 2026 года.

Открытие пресс-центра стало одним из первых этапов подготовки к большому музыкальному шоу, которое ежегодно привлекает внимание миллионов зрителей во всем мире.

Новини.LIVE информировали, что недавно представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA провела вторую репетицию на сцене конкурса в Вене. Выступление с песней Ridnym запланировано на 14 мая во втором полуфинале под номером 12. Постановку номера создал режиссер Илья Дицик, а в сценографии использовали легкие ткани и эффекты ветра.

Новини.LIVE также писали, что организаторы Евровидения-2026 объявили список звездных гостей конкурса, который состоится в Австрии. На сцену вернутся украинские артисты Руслана и Верка Сердючка. Они выступят в рамках интервал-актов вместе с другими известными исполнителями.