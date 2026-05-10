Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Євробачення-2026: фоторепортаж з пресцентру у Відні

Євробачення-2026: фоторепортаж з пресцентру у Відні

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 16:12
Євробачення-2026: фоторепортаж з пресцентру у Відні
Пресцентр Євробачення-2026 у Відні. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У Відні офіційно відкрили пресцентр міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026, де працюватимуть журналісти з усього світу. Це одна з ключових медіалокацій, звідки вестиметься висвітлення подій конкурсу. Пресцентр вже почав приймати перші медіакоманди та готується до активної роботи під час шоу.

Про це інформує з Відня головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на Євробаченні-2026.

Євробачення 2026
Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік на відкритті пресцентру Євробачення-2026. Фото: Новини.LIVE

У Відні відкрився пресцентр Євробачення-2026

На відкритті пресцентру Євробачення-2026 побувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, й підготувала фоторепортаж із локації.

Пресцентр став однією з ключових медіазон конкурсу та вже почав приймати представників преси. Тут облаштовані робочі місця для журналістів, студії для прямих включень і зони для інтерв’ю з учасниками.

Євробачення 2026
Пресцентр Євробачення-2026. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Євробачення — це щорічний міжнародний музичний конкурс, який організовує Європейська мовна спілка. Традиційно він об’єднує десятки країн-учасниць з Європи та інших регіонів світу.

Читайте також:
Відень Євробачення 2026
Пресцентр Євробачення-2026 у Відні. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

У 2026 році конкурс відбудеться у травні, а приймаючим містом визначено Відень — столицю Австрії. Саме тут проходитимуть основні шоу, включно з півфіналами та гранд-фіналом.

Євробачення 2026 Відень
Пресцентр Євробачення-2026. Фото: Олена Халік/Новини.LIVE

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 16 травня 2026 року. Захід пройде у Відні, Австрія, на арені Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня 2026 року.

Відкриття пресцентру стало одним із перших етапів підготовки до великого музичного шоу, яке щороку привертає увагу мільйонів глядачів у всьому світі.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA провела другу репетицію на сцені конкурсу у Відні. Виступ із піснею Ridnym запланований на 14 травня у другому півфіналі під номером 12. Постановку номера створив режисер Ілля Дицик, а в сценографії використали легкі тканини та ефекти вітру.

Новини.LIVE також писали, що організатори Євробачення-2026 оголосили список зіркових гостей конкурсу, який відбудеться в Австрії. На сцену повернуться українські артисти Руслана та Вєрка Сердючка. Вони виступлять у межах інтервал-актів разом з іншими відомими виконавцями.

Євробачення Відень Євробачення 2026
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації