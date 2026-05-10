Євробачення-2026: фоторепортаж з пресцентру у Відні

У Відні офіційно відкрили пресцентр міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026, де працюватимуть журналісти з усього світу. Це одна з ключових медіалокацій, звідки вестиметься висвітлення подій конкурсу. Пресцентр вже почав приймати перші медіакоманди та готується до активної роботи під час шоу.

Про це інформує з Відня головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на Євробаченні-2026.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік на відкритті пресцентру Євробачення-2026.

На відкритті пресцентру Євробачення-2026 побувала головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, й підготувала фоторепортаж із локації.

Пресцентр став однією з ключових медіазон конкурсу та вже почав приймати представників преси. Тут облаштовані робочі місця для журналістів, студії для прямих включень і зони для інтерв’ю з учасниками.

Євробачення — це щорічний міжнародний музичний конкурс, який організовує Європейська мовна спілка. Традиційно він об’єднує десятки країн-учасниць з Європи та інших регіонів світу.

У 2026 році конкурс відбудеться у травні, а приймаючим містом визначено Відень — столицю Австрії. Саме тут проходитимуть основні шоу, включно з півфіналами та гранд-фіналом.

Фінал пісенного конкурсу Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 16 травня 2026 року. Захід пройде у Відні, Австрія, на арені Wiener Stadthalle. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня 2026 року.

Відкриття пресцентру стало одним із перших етапів підготовки до великого музичного шоу, яке щороку привертає увагу мільйонів глядачів у всьому світі.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA провела другу репетицію на сцені конкурсу у Відні. Виступ із піснею Ridnym запланований на 14 травня у другому півфіналі під номером 12. Постановку номера створив режисер Ілля Дицик, а в сценографії використали легкі тканини та ефекти вітру.

Новини.LIVE також писали, що організатори Євробачення-2026 оголосили список зіркових гостей конкурсу, який відбудеться в Австрії. На сцену повернуться українські артисти Руслана та Вєрка Сердючка. Вони виступлять у межах інтервал-актів разом з іншими відомими виконавцями.