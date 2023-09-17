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Последний день Рош ха-Шана: что сейчас происходит в Умани

17 сентября 2023 11:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последний день Рош ха-Шана: что сейчас происходит в Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 17 сентября, финальный день Рош ха-Шана в Умани. Хасиды продолжают праздновать.

Журналист Новини.LIVE рассказал о ситуации в Умани с места происшествия.

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Журналист рассказал, что сегодня в зоне паломничества из-за большого количества мусора уже раздается вонь. Это не мешает хасидам праздновать Рош ха-Шана в Умани.

Вчера, 16 сентября, у паломников был шаббат — это день, когда нельзя ничего делать, кроме как молиться. Хасиды решили организовать "подработку" для местных. Они предлагали 10 долларов за то, чтобы им в жилье принесли продукты из супермаркетов, а также 30 долларов за доставку алкоголя.

С утра хасиды поют песни, танцуют и веселятся.

В Умани паломники также ищут алкоголь, который запретили продавать в период празднования Рош ха-Шана. Один из хасидов хотел обменять часы на водку.

Журналист Новини.LIVE рассказал, что в Умани выросли цены на продукты, в частности за бутылку воды придется заплатить около 70 гривен.

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Цены на воду в Умани. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сколько хасидов в этом году приехало в Умань на празднование начала нового года Рош ха-Шана, какие запреты существуют из-за войны и что будут делать паломники во время сигналов воздушной тревоги — в интервью Новини.LIVE рассказала мэр Умани Ирина Плетнева.

Также мы писали, специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности. Кроме того, был введен запрет на продажу некоторых товаров.

Добавим, хасиды агрессивно относятся к русскому языку в Умани. Они пытаются разговаривать на английском или украинском.

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