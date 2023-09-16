Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Хасиди агресивно ставляться до російської мови в Умані. Вони намагаються розмовляти англійською або українською.

Про це розповіла продавчиня Людмила з Умані кореспонденту Новини.LIVE.

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За словами Людмили, у магазині вона почала відповідати хасидам російською. Вони почали обурюватися і говорити, що так не можна. Жінка зраділа і почала говорити українською мовою. За її словами, така ситуація була три рази.

"Хасиди не хочуть сприймати російську мову", — наголосила Людмила.

Вона розповіла, що хасиди в Умані неодноразово просили її навчити найбільш вживаних слів.

Продавчиня додала, що паломники залишають після себе багато сміття, комунальники просто не встигають його прибирати.

Нагадаємо, скільки хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування початку нового року Рош га-Шана, які заборони існують через війну та що робитимуть прочани під час сигналів повітряної тривоги — в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла міський голова Умані Ірина Плетньова.

Також ми писали, що спеціально до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані посилили безпекові заходи в місті. Окрім цього, було введено заборону на продаж деяких товарів.