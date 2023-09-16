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Хасиды агрессивно относятся к русскому языку в Умани

16 сентября 2023 17:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Хасиды агрессивно относятся к русскому языку в Умани
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Хасиды агрессивно относятся к русскому языку в Умани. Они пытаются разговаривать на английском или украинском.

Об этом рассказала продавщица Людмила из Умани корреспонденту Новини.LIVE.

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По словам Людмилы, в магазине она начала отвечать хасидам на русском. Они начали возмущаться и говорить, что так нельзя. Женщина обрадовалась и начала говорить на украинском языке. По ее словам, такая ситуация была три раза.

"Хасиды не хотят воспринимать русский язык", — подчеркнула Людмила.

Она рассказала, что хасиды в Умани неоднократно просили ее научить наиболее употребляемых слов.

Продавщица добавила, что паломники оставляют после себя много мусора, коммунальщики просто не успевают его убирать.

Напомним, сколько хасидов в этом году приехали в Умань на празднование начала нового года Рош ха-Шана, какие запреты существуют из-за войны и что будут делать паломники во время сигналов воздушной тревоги — в интервью Новини.LIVE рассказала мэр Умани Ирина Плетнева.

Также мы писали, что специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности в городе. Кроме того, был введен запрет на продажу некоторых товаров.

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