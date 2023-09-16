Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ексклюзив arrow Що вилучали у хасидів та безпекові заходи в Умані: інформація від поліції arrow

Що вилучали у хасидів та безпекові заходи в Умані: інформація від поліції

16 вересня 2023 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Що вилучали у хасидів та безпекові заходи в Умані: інформація від поліції
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Спеціально до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані посилили безпекові заходи в місті. Окрім цього, було введено заборону на продаж деяких товарів. 

Про це кореспондентам Новини.LIVE повідомила речниця головного управління Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк. 

Читайте також:

Безпекові заходи в Умані

"Цьогоріч ми організували безпекові заходи не гірше, ніж у минулому році. Адже, цього вимагає воєнний стан. Ми зустрічаємо традиційний захід вже другий рік під час війни", — зазначає Зоя Вовк. 

За словами речниці, ситуація в Україні та воєнний стан не злякали паломників-хасидів приїхати на святкування Рош га-Шану. 

"До цього ми проводили профілактично-роз'яснювальну роботу, координаційні наради, зустрічі з равинами, з представниками паломників-хасидів. Ми говорили про те, що не варто їхати до України. Зокрема, до міста Умань. Тому, що тут були прильоти. І перебувати під час війни в такому масовому скупченні це небезпечно", — розповідає Вовк. 

Що стосується заборон, то їх ввели на продаж алкоголю та слабоалкогольних напоїв, а також піротехнічних засобів в районі паломництва. 

Що вилучали при перевірці

Як повідомляє Зоя Вовк, на в'їзді у місто було встановлено 10 контрольно-пропускних пунктів. Правоохоронці перевіряли багажі та особисті дані хасидів. 

"Цього року ми встановили рентген-сканери, які допомагали нам бачити, що з собою в багажах проносять та провозять паломники, і виявляти ті заборонені речовини, які не дозволено проносити на територію паломництва. Це алкоголь чи небезпечні предмети такі, як ножі, або іграшки, які нагадують пістолети, зброю. Це все вилучалося", — каже речниця поліції. 

Зою Вовк зазначає, що хасиди намагалися провезти з собою алкоголь та наркотичні речовини. Правоохоронці їх вилучали та, за фактом порушень, відкривали кримінальні провадження. 

Перша ніч хасидів в Умані

За словами Зої Вовк, перша ніч хасидів-паломників у місті пройшла спокійно те без порушень. 

Однак, деякі євреї вдалися до порушення комендантської години. З такими, як каже речниця поліції, проводилася профілактична робота.

Нагадаємо, тисячі хасидів з'їхалися до Умані для святкування єврейського нового року Рош га-Шана упродовж 15-17 вересня. Цьогоріч в місті перебуває понад 33 тисяч паломників.

Додамо, скільки хасидів приїхало в Умань і як вони відзначають Рош га-Шана.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз