Що вилучали у хасидів та безпекові заходи в Умані: інформація від поліції

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Спеціально до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані посилили безпекові заходи в місті. Окрім цього, було введено заборону на продаж деяких товарів.

Про це кореспондентам Новини.LIVE повідомила речниця головного управління Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

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Безпекові заходи в Умані

"Цьогоріч ми організували безпекові заходи не гірше, ніж у минулому році. Адже, цього вимагає воєнний стан. Ми зустрічаємо традиційний захід вже другий рік під час війни", — зазначає Зоя Вовк.

За словами речниці, ситуація в Україні та воєнний стан не злякали паломників-хасидів приїхати на святкування Рош га-Шану.

"До цього ми проводили профілактично-роз'яснювальну роботу, координаційні наради, зустрічі з равинами, з представниками паломників-хасидів. Ми говорили про те, що не варто їхати до України. Зокрема, до міста Умань. Тому, що тут були прильоти. І перебувати під час війни в такому масовому скупченні це небезпечно", — розповідає Вовк.

Що стосується заборон, то їх ввели на продаж алкоголю та слабоалкогольних напоїв, а також піротехнічних засобів в районі паломництва.

Що вилучали при перевірці

Як повідомляє Зоя Вовк, на в'їзді у місто було встановлено 10 контрольно-пропускних пунктів. Правоохоронці перевіряли багажі та особисті дані хасидів.

"Цього року ми встановили рентген-сканери, які допомагали нам бачити, що з собою в багажах проносять та провозять паломники, і виявляти ті заборонені речовини, які не дозволено проносити на територію паломництва. Це алкоголь чи небезпечні предмети такі, як ножі, або іграшки, які нагадують пістолети, зброю. Це все вилучалося", — каже речниця поліції.

Зою Вовк зазначає, що хасиди намагалися провезти з собою алкоголь та наркотичні речовини. Правоохоронці їх вилучали та, за фактом порушень, відкривали кримінальні провадження.

Перша ніч хасидів в Умані

За словами Зої Вовк, перша ніч хасидів-паломників у місті пройшла спокійно те без порушень.

Однак, деякі євреї вдалися до порушення комендантської години. З такими, як каже речниця поліції, проводилася профілактична робота.

Нагадаємо, тисячі хасидів з'їхалися до Умані для святкування єврейського нового року Рош га-Шана упродовж 15-17 вересня. Цьогоріч в місті перебуває понад 33 тисяч паломників.

Додамо, скільки хасидів приїхало в Умань і як вони відзначають Рош га-Шана.