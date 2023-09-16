Что изымали у хасидов и меры безопасности в Умани: информация от полиции

Хасиды в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности в городе. Кроме того, был введен запрет на продажу некоторых товаров.

Об этом корреспондентам Новини.LIVE сообщила представитель главного управления Национальной полиции Черкасской области Зоя Вовк.

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Меры предосторожности в Умани

"В этом году мы организовали меры безопасности не хуже, чем в прошлом году. Ведь этого требует военное положение. Мы встречаем традиционное мероприятие уже второй год во время войны", — отмечает Зоя Вовк.

По словам спикера, ситуация в Украине и военное положение не испугали паломников-хасидов приехать на празднование Рош га-Шана.

"До этого мы проводили профилактически-разъяснительную работу, координационные совещания, встречи с раввинами, с представителями паломников-хасидов. Мы говорили о том, что не стоит ехать в Украину. В частности, в город Умань. Потому что здесь были прилеты. И находиться во время войны в таком массовом скоплении это небезопасно", — рассказывает Вовк.

Что касается запретов, то они были введены на продажу алкоголя и слабоалкогольных напитков, а также пиротехнических средств в районе паломничества.

Что изымали при проверке

Как сообщает Зоя Волк, на въезде в город было установлено 10 контрольно-пропускных пунктов. Правоохранители проверяли багаж и личные данные хасидов.

"В этом году мы установили рентген-сканеры, которые помогали нам видеть, что с собой в багажах проносят и провозят паломники, и обнаруживать те запрещенные вещества, которые не разрешено проносить на территорию паломничества. Это алкоголь или опасные предметы, такие как ножи или игрушки , которые напоминают пистолеты, оружие. Это все изымалось", — говорит спикер полиции.

Зоя Вовк отмечает, что хасиды пытались провезти с собой алкоголь и наркотические вещества. Правоохранители изымали их и, по факту нарушений, открывали уголовные производства.

Первая ночь хасидов в Умани

По словам Зои Вовк, первая ночь хасидов-паломников в городе прошла спокойно и без нарушений.

Однако некоторые евреи прибегли к нарушению комендантского часа. С такими, как говорит представитель полиции, проводилась профилактическая работа.

Напомним, тысячи хасидов съехались в Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана 15-17 сентября. В этом году в городе находятся более 33 тысяч паломников.

Добавим, сколько хасидов приехало в Умань и как они отмечают Рош ха-Шана.