Что изымали у хасидов и меры безопасности в Умани: информация от полиции
Специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности в городе. Кроме того, был введен запрет на продажу некоторых товаров.
Об этом корреспондентам Новини.LIVE сообщила представитель главного управления Национальной полиции Черкасской области Зоя Вовк.
Меры предосторожности в Умани
"В этом году мы организовали меры безопасности не хуже, чем в прошлом году. Ведь этого требует военное положение. Мы встречаем традиционное мероприятие уже второй год во время войны", — отмечает Зоя Вовк.
По словам спикера, ситуация в Украине и военное положение не испугали паломников-хасидов приехать на празднование Рош га-Шана.
"До этого мы проводили профилактически-разъяснительную работу, координационные совещания, встречи с раввинами, с представителями паломников-хасидов. Мы говорили о том, что не стоит ехать в Украину. В частности, в город Умань. Потому что здесь были прилеты. И находиться во время войны в таком массовом скоплении это небезопасно", — рассказывает Вовк.
Что касается запретов, то они были введены на продажу алкоголя и слабоалкогольных напитков, а также пиротехнических средств в районе паломничества.
Что изымали при проверке
Как сообщает Зоя Волк, на въезде в город было установлено 10 контрольно-пропускных пунктов. Правоохранители проверяли багаж и личные данные хасидов.
"В этом году мы установили рентген-сканеры, которые помогали нам видеть, что с собой в багажах проносят и провозят паломники, и обнаруживать те запрещенные вещества, которые не разрешено проносить на территорию паломничества. Это алкоголь или опасные предметы, такие как ножи или игрушки , которые напоминают пистолеты, оружие. Это все изымалось", — говорит спикер полиции.
Зоя Вовк отмечает, что хасиды пытались провезти с собой алкоголь и наркотические вещества. Правоохранители изымали их и, по факту нарушений, открывали уголовные производства.
Первая ночь хасидов в Умани
По словам Зои Вовк, первая ночь хасидов-паломников в городе прошла спокойно и без нарушений.
Однако некоторые евреи прибегли к нарушению комендантского часа. С такими, как говорит представитель полиции, проводилась профилактическая работа.
Напомним, тысячи хасидов съехались в Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана 15-17 сентября. В этом году в городе находятся более 33 тысяч паломников.
Добавим, сколько хасидов приехало в Умань и как они отмечают Рош ха-Шана.