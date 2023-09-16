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Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

16 вересня 2023 12:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу
Хасиди в Умані цього року. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Умані продовжується святкування Рош га-Шана. Попри повітряну тривогу та ракетну загрозу, хасиди не йдуть до укриттів. 

Такий випадок зафіксували журналісти Новини.LIVE.

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Що каже міська влада

За словами міського голови Ірини Плетньової, бомбосховищ у місці паломництва менше, ніж хасидів, які прибули до Умані. 

Вони були попереджені про загрозу, але проігнорували заклики та все одно приїхали до України. 

"Цього року ми теж попереджали про небезпеку, але це їх не зупинило. Тому з червня ми почали перевірки та огляди тих укриттів, які розташовуються на території паломництва. На жаль, місць в укриттях набагато менше, ніж є паломників — трохи більше 11 тисяч", — зазначила вона в інтерв'ю Новини.LIVE.

Що кажуть мешканці Умані

За словами одного із жителів міста, цього року святкування проходить досить тихо порівняно з минулим.

"Цей рік тихо і спокійно, нічим не заважають", — зазначив він. 

Як проходить святкування у місті

Раніше міський голова Умані Ірина Плетньова розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE, скільки хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування початку нового року Рош га-Шана, які заборони існують через війну та що робитимуть прочани під час сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, наразі деякі оголошення з оренди подобового житла в Умані мають досить високі цінники. При цьому є навіть користувачі, які в оголошенні про здачу квартири так і пишуть, що житло здається спеціально на Рош га-Шану. В нашому матеріалі ми розповіли, яка вартість житла в місті в ці дні.

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