Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Хасиды в Умани в этом году. Фото: Новини.LIVE

В Умани продолжается празднование Рош га-Шана. Несмотря на воздушную тревогу и ракетную угрозу, хасиды не идут к укрытиям.

Такой случай зафиксировали журналисты Новини LIVE.

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Что говорят городские власти

По словам городского головы Ирины Плетневой, бомбоубежищ в месте паломничества меньше, чем прибывших в Умань хасидов.

Они были предупреждены об угрозе, но проигнорировали обращения и все равно приехали в Украину.

"В этом году мы тоже предупреждали об опасности, но это их не остановило. Поэтому с июня мы начали проверки и осмотры тех укрытий, которые располагаются на территории паломничества. К сожалению, мест в укрытиях намного меньше, чем паломников — чуть больше 11 тысяч", — отметила она в интервью Новини.LIVE.

Что говорят жители Умани

По словам одного из жителей города, в этом году празднование проходит довольно тихо по сравнению с прошлым годом.

"Этот год тихо и спокойно, ничем не мешают", — отметил он.

Как проходит празднование в городе

Ранее городской голова Умани Ирина Плетнева рассказала в интервью Новини.LIVE, сколько хасидов в этом году приехали в Умань на празднование начала нового года Рош га-Шана, какие запреты существуют из-за войны и что будут делать паломники во время сигналов воздушной тревоги.

Напомним, в настоящее время некоторые объявления по аренде посуточного жилья в Умани имеют достаточно высокие ценники. При этом есть даже пользователи, которые в объявлении о сдаче квартиры так и пишут, что жилье сдается специально на Рош га-Шане. В нашем материале мы рассказали, какова стоимость жилья в городе в эти дни.