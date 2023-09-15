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Скільки в Умані заробляють на Рош га-Шана: ТОП найдорожчого житла, що здають хасидам

15 вересня 2023 20:04
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
ТОП найдорожчого житла в Умані, що здають хасидам 2023
Хасиди в Умані. Фото: УНІАН
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Цієї п'ятниці, 15 вересня, в Умані, хасиди відзначають Рош га-Шана, іудейський Новий рік. До цього відносно невеликого українського міста з'їхалися тисячі паломників з усіх куточків світу. Як зазначається на ранок 15 вересня, в Умань прибуло 32 332 паломника. Тільки минулої доби 10 088 хасидів перетнули державний кордон через пункти пропуску. Звісно, що таким ажіотажем користуються місцеві жителі, які охоче піднімають ціни на житло в деліка разів.

Новини.LIVE розповідають про найдорожче житло, що здають хасидам, які приїхали в Умань на Рош га-Шана.

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Як проходить святкування Рош га-Шана в Умані

З ранку, 15 вересня, до Умані продовжували прибувати тисячі хасидів-прочан, щоб уже ввечері розпочати святкування єврейського Нового року. За інформацією МВС на 8 ранку, в Умань прибули 32 332 паломники-хасиди. Протягом останньої доби 10 088 паломників перетнули державний кордон через пункти пропуску.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, разом із хасидами-прочанами прибули й ізраїльські поліцейські, які співпрацюватимуть із нашими правоохоронцями у забезпеченні громадської безпеки. 

Протягом дня хасиди в Умані активно співали, раділи та прямували до зони паломництва. Згідно з інформацією, представленою мером Умані в коментарі для Новини.LIVE, у місті налічується понад 33 тисячі хасидів. Крім того, в Умані діє низка обмежень, включаючи заборону на продаж алкогольних напоїв у мікрорайоні паломництва, а також запроваджено спеціальний режим для в'їзду, виїзду та пересування містом.

Скільки зараз коштує зняти житло в Умані

Наразі деякі оголошення з оренди подобового житла в Умані мають досить високі цінники. При цьому є навіть користувачі, які в оголошенні про здачу квартири так і пишуть, що житло здається спеціально на Рош га-Шану.

VIP-квартира

Почнемо з найдешевшої квартири у нашому списку. В новому житловому комплексі по вул. Садова пропонується в оренду VIP-студія з однією кімнатою. Житло знаходиться в 250 метрах від головного входу в парк "Софіївка" та парк динозаврів Dino Sofia Park.

Квартира відрізняється стильним дизайнерським ремонтом та прекрасним місцезнаходженням. Поруч знаходяться кафе та магазини, а також центральна площа, фонтани та автобусна зупинка. У будинку передбачена автостоянка.

В квартирі є: пральна машина, варильна панель, електрочайник, праска, холодильник, мікрохвильова піч, фен, духова шафа, телевізор, швидкісний інтернет, кабельне, цифрове ТБ, підігрів підлоги та автономне опалення.

Вартість: 1100 грн/доба.

  • VIP-квартира. Фото: OLX
  • VIP-квартира. Фото: OLX
  • VIP-квартира. Фото: OLX
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Квартира недалеко від центру

Ще одна квартира здається в новому будинку в спальному районі міста, неподалік від центру та дендропарку "Софіївка". Як зазначає автор оголошення, з вікна квартири відкриваються мальовничі краєвиди. В помешканні свіжий ремонт. Крім того, є власний двір з автостоянкою.

В квартирі є: пральна машина, фен, пилосос, сушильна машина, варильна панель, посудомийна машина, електрочайник, праска, холодильник, мікрохвильова піч, кондиціонер, праска, прасувальна дошка, автономне опалення та підігрів підлоги.

Вартість: 1200 грн/доба.

  • Квартира недалеко від центру. Фото: OLX
  • Квартира недалеко від центру. Фото: OLX
  • Квартира недалеко від центру. Фото: OLX
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VIP-будинок в стилі лофт

Перший будинок в нашому списку. Будинок доступний як на короткострокову оренду (подобово), так і на довгостроковий час. Він розташований всього в 10 хвилинах від центру та 5 хвилинах від парку "Софіївка".

Тут є особисте подвір'я з затишним місцем для відпочинку під навісом, паркувальне місце, система сигналізації та відеоспостереження. В будинку два санвузли з туалетами та душовою кабіною, хаммам (сауна), обладнана кухня, кондиціонери у кожній кімнаті, електропідлога, піч для опалення дровами, великий телевізор, а також просторе ліжко у спальні.

Вартість: 1700 грн/доба.

  • VIP-будинок в стилі лофт. Фото: OLX
  • VIP-будинок в стилі лофт. Фото: OLX
  • VIP-будинок в стилі лофт. Фото: OLX
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Будинок біля "Софіївки"

Ще один будинок, що здається в Умані. Як зазначає автор, жило чисте та затишне, а до парку "Софіївка" всього 10 хвилин. У будинку зроблений євроремонт. Крім того, його обланно новими меблями. 

Також тут є фен, електрочайник, варильна панель, холодильник, пральна машина, праска, Wi-Fi, телевізор, кабельне та цифрове ТБ, мангал та стоянка на три машини. 

Вартість: 3000 грн/доба.

  • Будинок біля "Софіївки". Фото: OLX
  • VIP-будинок в стилі лофт. Фото: OLX
  • VIP-будинок в стилі лофт. Фото: OLX
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Апартаменти в Умані на Рош га-Шану

Ну і наш переможець. Оголошення, яке автор, анітрохи не вагаючись, так і назвав: "апартаменти в Умані на Рош га-Шану". Щоправда зробив він це на далеко не бездоганній англійській мові. Орфографія сбережена: apartment in Uman for Rosh Hashana. 

Опис апартаментів автор вирішив теж скласти на мові Шекспіра. Щоправда опис каже нам тільки, що житло розташоване біля якогось "циону" (near tzyion) і що там хороший сервіс. Решта опису інформативності не несе.

  • Апартаменти в Умані на Рош га-Шану. Фото: OLX
  • Апартаменти в Умані на Рош га-Шану. Фото: OLX
  • Апартаменти в Умані на Рош га-Шану. Фото: OLX
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Нагадаємо, до Умані з'їхались тисячі хасидів-паломників, щоб зустріти іудейський Новий рік — свято Рош га-Шана. Попри вторгнення РФ та заклики української влади утриматися від поїздок, за деякими оцінками у 2023 році очікувалось, що до Умані приїде близько 30 тисяч хасидів. І всім їм треба десь жити. Місто, хоч і досить велике — понад 80 тисяч, але такого потоку паломників місцеві готелі просто не витримують і цінники за номер іноді злітають до небес.

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