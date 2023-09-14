ТОП найдорожчих номерів в Умані на Рош-ха-Шана 2023

Хасиди в Умані. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

До Умані з'їжджаються тисячі хасидів-паломників, щоб зустріти іудейський Новий рік — свято Рош-ха-Шана. Незважаючи на вторгнення РФ та заклики української влади утриматися від поїздок, за деякими оцінками у 2023 році очікується, що до Умані приїде близько 30 тисяч хасидів. І всім їм треба десь жити. Місто, хоч і досить велике — понад 80 тисяч — але такого потоку паломників місцеві готелі просто не витримують і цінники за номер іноді злітають до небес.

Новини.LIVE розповідають про свято Рош-га-Шана, чому хасиди їдуть в Умань та скільки зараз коштують найдорожчі номери в готелях Умані.

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Що таке Рош-га-Шана

Рош га-Шана — це іудейський Новий рік. Його святкують за першою та другою тішрею, яка зазвичай припадає на кінець вересня або початок жовтня. У Рош ха-Шана прийнято молитися за прощення гріхів і про те, щоб наступний рік був щасливим і вдалим. Цього дня прийнято також відвідувати могили праведників, щоб попросити їх про заступництво перед Богом.

Власне тому хасиди і їдуть в Умань, бо тут розташована могила цадика Нахмана з Брацлава. Він був одним із засновників брацлавського хасидизму. Брацлавські хасиди вважають, що якщо зустрінуть Рош ха-Шана біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде для них щасливим.

На ранок 14 вересня близько 22 000 паломників-хасидів уже прибули до Умані, щоб відзначити Рош ха-Шана, який святкуватиметься у 2023 році з 15 по 17 вересня. Про це написав голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, в своєму Telegram-каналі.

"Наразі ситуація в Умані стабільна та контрольована. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Разом із українськими правоохоронцями службу в мікрорайоні паломництва вже несуть ізраїльські поліцейські", — додав він.

Скільки зараз коштують найдорожчі номери в готелях Умані

Ціни на номери ми дивились на одному з найбільших онлайн-сервісів бронювання житла у світі — Booking.com. Одразу хочеться відзначити, що в готелях Умані майже не залишилось вільних номерів — по 1-2 вільних номера. Ціни на найдорожчі номери можуть здивувати навіть тих, хто зупинявся в готелях Києва.

Дворівневий люкс (Апартаменты Well — Being)

Цей люкс складається з 1 вітальні, 1 окремої спальні та 1 ванної кімнати з душем і безкоштовними туалетно-косметичними засобами. На кухні є плита, холодильник, посуд і духова шафа.

Люкс із видом на місто оснащений кондиціонером, телевізором із плоским екраном та стрімінг-сервісами, пральною машиною, мінібаром, а також усім необхідним для приготування чаю та кави. У номері є 2 ліжка.

Вартість таких апартаментів 10 000 грн/ніч.

Дворівневий люкс (Апартаменты Well — Being). Фото: booking.com

Дворівневий люкс (Апартаменты Well — Being). Фото: booking.com

Дворівневий люкс (Апартаменты Well — Being). Фото: booking.com 1 / 3

Люкс із балконом (Golden park Apartments)

Люкс із кондиціонером, 1 вітальнею, 1 окремою спальнею та 2 ванними кімнатами з душовою кабіною. У цьому люксі є балкон із видом на сад, шафа для одягу та телевізор із плоским екраном і кабельними каналами. У номері 1 ліжко.

Вартість таких апартаментів 10 500 грн/ніч.

Люкс із балконом (Golden park Apartments). Фото: booking.com

Люкс із балконом (Golden park Apartments). Фото: booking.com

Люкс із балконом (Golden park Apartments). Фото: booking.com 1 / 3

Люкс з ліжком розміру king-size і балконом (LOMO Hotel Uman)

У цьому люксі є 1 вітальня, 1 окрема спальня та 1 ванна кімната з душовою кабіною та безкоштовними туалетно-косметичними засобами. Крім того, у люксі є тераса з видом на місто, а також кондиціонер і телевізор із плоским екраном із стрімінговими сервісами. У номері 2 ліжка.

Вартість таких апартаментів від 11 800 до 12 200 грн/ніч, в залежності від кількості гостей.

Люкс з ліжком розміру king-size і балконом (LOMO Hotel Uman)

Люкс з ліжком розміру king-size і балконом (LOMO Hotel Uman)

Люкс з ліжком розміру king-size і балконом (LOMO Hotel Uman) 1 / 3

Нагадаємо, нещодавно ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав хасидів не проводити традиційне паломництво в Умані, що на Черкащині, під час свята Рош га-Шана. За його словами, такі візити наразі є небезпечними.

Тим часом у понеділок, 11 вересня, в Умані через прибуття хасидів запрацював особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування містом. Він діятиме десять днів.