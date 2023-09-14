ТОП самых дорогих номеров в Умани на Рош-ха-Шана 2023

Хасиды в Киеве. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Ежегодно осенью в Умань съезжаются тысячи хасидов-паломников, чтобы встретить иудейский Новый год — праздник Рош-ха-Шана. Несмотря на вторжение РФ и призывы украинских властей воздержаться от поездок, по некоторым оценкам в 2023 году ожидается, что в Умань приедет около 30 тысяч хасидов. И всем им нужно где-то жить. Умань, хоть и довольно большой город — более 80 тысяч человек — но такого потока паломников местные гостиницы просто не выдерживают и ценники за номер иногда взлетают к небесам.

Новини.LIVE рассказывают о празднике Рош-ха-Шана, о том почему хасиды едут в Умань и сколько сейчас стоят самые дорогие номера в отелях Умани.

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Что такое Рош-ха-Шана

Рош-ха-Шана — это иудейский Новый год. Его празднуют в первый и второй тишрей, которые обычно приходятся на конец сентября или начало октября. На Рош-ха-Шана принято молиться за прощение грехов и о том, чтобы следующий год был счастливым и удачным. В этот день принято также посещать могилы праведников, чтобы попросить их о покровительстве перед Богом.

Собственно хасиды и едут в Умань, потому что здесь расположена могила цадика Нахмана из Брацлава. Он был одним из основателей брацлавского хасидизма. Брацлавские хасиды считают, что если встретят Рош ха-Шана у могилы цадика Нахмана, то следующий год будет для них счастлив.

К утру 14 сентября около 22 000 паломников-хасидов уже прибыли в Умань, чтобы отметить Рош ха-Шана, который будет праздноваться в 2023 году с 15 по 17 сентября. Об этом написал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, в своем Telegram-канале.

"Сейчас ситуация в Умани стабильная и контролируемая. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские", — добавил он.

Сколько сейчас стоят самые дорогие номера в отелях Умани

Цены на номера мы смотрели на одном из крупнейших онлайн-сервисов бронирования жилья в мире — Booking.com. Сразу хочется отметить, что в гостиницах Умани почти не осталось свободных номеров — по 1-2 свободных номера. Цены на самые дорогие номера могут удивить даже тех, кто останавливался в гостиницах Киева.

Двухуровневый люкс (Апартаменты Well — Being)

Люкс состоит из 1 гостиной, 1 отдельной спальни и 1 ванной комнаты с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. На кухне есть плита, холодильник, посуда и духовой шкаф.

Люкс с видом на город оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном и стриминг-сервисами, стиральной машиной, мини-баром, а также всем необходимым для приготовления чая и кофе. В номере есть 2 кровати.

Стоимость таких апартаментов составляет 10 000 грн/ночь.

Двухуровневый люкс (Апартаменты Well – Being). Фото: booking.com

Двухуровневый люкс (Апартаменты Well – Being). Фото: booking.com

Двухуровневый люкс (Апартаменты Well – Being). Фото: booking.com 1/3 _ 3

Люкс с балконом (Golden park Apartments)

Люкс с кондиционером, 1 гостиной, 1 спальней и 2 ванными комнатами с душевой кабиной. В этом люксе есть балкон с видом на сад, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. В номере 1 кровать.

Стоимость таких апартаментов составляет 10 500 грн/ночь.

Люкс с балконом. Фото: booking.com

Люкс с балконом. Фото: booking.com

Люкс с балконом. Фото: booking.com 1/3 _ 3

Люкс с кроватью размера king-size и балконом (LOMO Hotel Uman)

В люксе есть 1 гостиная, 1 отдельная спальня и 1 ванная комната с душевой кабиной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кроме того, в люксе есть терраса с видом на город, а также кондиционер и телевизор с плоским экраном со стриминговыми сервисами. В номере 2 кровати.

Стоимость таких апартаментов от 11 800 до 12 200 грн/ночь, в зависимости от количества гостей.

Люкс с кроватью размера king-size и балконом (LOMO Hotel Uman)

Люкс с кроватью размера king-size и балконом (LOMO Hotel Uman)

Люкс с кроватью размера king-size и балконом (LOMO Hotel Uman) 1/3 _ 3

Напомним, недавно израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал хасидов не проводить традиционное паломничество в Умани на Черкасщине во время праздника Рош га-Шана. По его словам, такие визиты сейчас опасны.

Между тем в понедельник, 11 сентября, в Умани по прибытии хасидов заработал особый режим въезда и выезда, а также передвижение по городу. Он будет действовать десять дней.