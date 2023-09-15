ТОП самого дорогого жилья в Умани, сдающих хасидам 2023

Хасиды в Киеве. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В эту пятницу, 15 сентября, в Умани, хасиды отмечают Рош ха-Шана, иудейский Новый год. В этот относительно небольшой украинский город съехались тысячи паломников со всех уголков мира. Как отмечается на утро 15 сентября, в Умань прибыло 32 332 паломника. Только за прошедшие сутки 10 088 хасидов пересекли государственную границу через пункты пропуска. Конечно, таким ажиотажем пользуются местные жители, которые охотно поднимают цены на жилье в несколько раз.

Новини.LIVE рассказывают о самом дорогом жилье, которое сдают хасидам, приехавшим в Умань на Рош ха-Шана.

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Как проходит празднование Рош га-Шана в Умани

С утра, 15 сентября, в Умань продолжали прибывать тысячи хасидов-паломников, чтобы уже вечером начать празднование еврейского Нового года. По информации МВД на 8 утра, в Умань прибыли 32 332 паломника-хасида. За последние сутки 10 088 паломников пересекли государственную границу через пункты пропуска.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, вместе с хасидами-паломниками прибыли и израильские полицейские, которые будут сотрудничать с нашими правоохранителями в обеспечении общественной безопасности.

В течение дня хасиды в Умани активно пели, радовались и направлялись в зону паломничества. Согласно информации, представленной мэром Умани в комментарии для Новин.LIVE, в городе насчитывается более 33 тысяч хасидов. Кроме того, в Умани действует ряд ограничений, включая запрет на продажу алкогольных напитков в микрорайоне паломничества, а также введен специальный режим для въезда, выезда и передвижения по городу.

Сколько сейчас стоит снять жилье в Киеве

Сейчас некоторые объявления по аренде посуточного жилья в Умани имеют достаточно высокие ценники. При этом есть даже пользователи, которые в объявлении о сдаче квартиры так и пишут, что жилье сдается специально на Рош га-Шане.

VIP-квартира

Начнём с самой дешевой квартиры в нашем списке. В новом жилом комплексе по ул. Садовая предлагается в аренду VIP-студия с одной комнатой. Жилье находится в 250 метрах от главного входа в парк Софиевка и парк динозавров Dino Sofia Park.

Квартира отличается стильным дизайнерским ремонтом и прекрасным местонахождением. Рядом находятся кафе и магазины, центральная площадь, фонтаны и автобусная остановка. В доме предусмотрена парковка.

В квартире есть: стиральная машина, варочная панель, электрочайник, утюг, холодильник, микроволновка, фен, духовой шкаф, телевизор, скоростной интернет, кабельное, цифровое ТВ, подогрев пола и автономное отопление.

Стоимость: 1100 грн/сутки.

VIP квартира. Фото: OLX

VIP квартира. Фото: OLX

VIP квартира. Фото: OLX 1/3 _ 3

Квартира недалеко от центра

Еще одна квартира сдается в новом доме в спальном районе города, недалеко от центра и дендропарка "Софиевка". Как отмечает автор объявления, из окна квартиры открываются живописные виды. В доме свежий ремонт. Кроме того, есть собственный двор с автостоянкой.

В квартире есть: стиральная машина, фен, пылесос, сушильная машина, варочная панель, посудомоечная машина, электрочайник, утюг, холодильник, микроволновка, кондиционер, утюг, гладильная доска, автономное отопление и подогрев полов.

Стоимость: 1200 грн/сутки.

Квартира недалеко от центра. Фото: OLX

Квартира недалеко от центра. Фото: OLX

Квартира недалеко от центра. Фото: OLX 1/3 _ 3

VIP-дом в стиле лофт

Первый дом в нашем списке. Дом доступен как на краткосрочную аренду (посуточно), так и на долгосрочное время. Он расположен всего в 10 минутах от центра и 5 минутах от парка "Софиевка".

Здесь есть личный двор с уютным местом отдыха под навесом, парковочное место, система сигнализации и видеонаблюдения. В доме два санузла с туалетами и душевой кабиной, хаммам (сауна), оборудованная кухня, кондиционеры в каждой комнате, электропол, печь для отопления дровами, большой телевизор, а также просторная кровать в спальне.

Стоимость: 1700 грн/сутки.

VIP-дом в стиле лофт. Фото: OLX

VIP-дом в стиле лофт. Фото: OLX

VIP-дом в стиле лофт. Фото: OLX 1/3 _ 3

Дом возле "Софиевки"

Еще один дом, сдающийся в Умани. Как отмечает автор, жилье чистое и уютное, а до парка "Софиевка" всего 10 минут. В доме сделан евроремонт. Кроме того, его облано новой мебелью.

Также здесь есть фен, электрочайник, варочная панель, холодильник, стиральная машина, утюг, Wi-Fi, телевизор, кабельное и цифровое ТВ, мангал и стоянка на три машины.

Стоимость: 3000 грн/сутки.

Дом возле "Софиевки". Фото: OLX

VIP-дом в стиле лофт. Фото: OLX

VIP-дом в стиле лофт. Фото: OLX 1/3 _ 3

Апартаменты в Умани на Рош га-Шане

А вот и наш победитель. Объявление, которое автор, ничуть не сомневаясь, так и назвал: "апартаменты в Умани на Рош га-Шана". Правда, сделал он это на далеко не безупречном английском языке. Орфография сохранена: apartment in Uman for Rosh Hashana.

Описание апартаментов автор решил тоже составить на языке Шекспира. Правда описание говорит нам только, что жилье расположено у какого-то "циона" (near tzyion) и что там хороший сервис. Остальное описание информативности не несет.

Апартаменты в Умани на Рош га-Шане. Фото: OLX

Апартаменты в Умани на Рош га-Шане. Фото: OLX

Апартаменты в Умани на Рош га-Шане. Фото: OLX 1/3 _ 3

Напомним, в Умань съехались тысячи хасидов-паломников, чтобы встретить иудейский Новый год – праздник Рош га-Шана. Несмотря на вторжение РФ и призывы украинских властей воздержаться от поездок, по некоторым оценкам в 2023 году ожидалось, что в Умань приедет около 30 тысяч хасидов. И всем им нужно где-то жить. Город, хоть и достаточно большой — более 80 тысяч, но такого потока паломников местные гостиницы просто не выдерживают и ценники за номер иногда взмывают к небесам.