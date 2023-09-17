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Останній день Рош га-Шана: що зараз відбувається в Умані

17 вересня 2023 11:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Останній день Рош га-Шана: що зараз відбувається в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 вересня, фінальний день Рош га-Шана в Умані. Хасиди продовжують святкування.

Журналіст Новини.LIVE розповів про ситуацію в Умані з місця події.

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Журналіст розповів, що сьогодні в зоні паломництва через велику кількість сміття вже роздається сморід. Це не заважає хасидам святкувати Рош га-Шана в Умані. 

Учора, 16 вересня, у паломників був шабат — це день, коли не можна нічого робити, окрім як молитися. Хасиди вирішили організувати "підробіток" для місцевих. Вони пропонували 10 доларів за те, щоб їм у житло принесли продукти із супермаркетів, а також 30 доларів за доставку алкоголю.

Із самого ранку хасиди співають пісні, танцюють та веселяться. 

В Умані паломники також шукають алкоголь, який заборонили продавати на період святкування Рош га-Шана. Один із хасидів хотів обміняти годинник на горілку. 

Журналіст Новини.LIVE розповів, що в Умані зросли ціни на продукти, зокрема за пляшку води доведеться заплатити близько 70 гривень.

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Ціни на воду в Умані. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, скільки хасидів цьогоріч приїхали до Умані на святкування початку нового року Рош га-Шана, які заборони існують через війну та що робитимуть прочани під час сигналів повітряної тривоги — в інтерв'ю Новини.LIVE розповіла міський голова Умані Ірина Плетньова. 

Також ми писали, спеціально до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані посилили безпекові заходи. Окрім цього, було введено заборону на продаж деяких товарів. 

Додамо, хасиди агресивно ставляться до російської мови в Умані. Вони намагаються розмовляти англійською або українською.

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