Жилищный ваучер для ВПЛ: на что украинцы смогут потратить финпомощь с 17 июля

Сотрудники банка и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Одним из компонентов государственной программы "єВідновлення" является возможность для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц получить жилищный ваучер на покупку квартиры. В 2026 году планируется разрешить гражданам тратить средства на погашение первого взноса по ипотеке. Речь идет о программе "єОселя".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Новый механизм использования ваучеров

Кабинет Министров утвердил изменения в профильные нормативные акты, регулирующие условия предоставления ипотечного кредита по программе "єОселя" и порядок использования жилищных ваучеров. Нововведения вступят в силу и начнут действовать 17 июля 2026 года.

Они предусматривают реализацию механизма использования денег в рамках программы "Жилье для ВПЛ из ВОТ" не только для прямой покупки недвижимости, но и для погашения первого взноса по доступной ипотеке. Напомним, максимальный размер государственной помощи составляет 2 млн гривен.

"В будущем, на следующих этапах финансирования компонента программы єВідновлення "Жилье для ВПЛ из ВОТ", ближайший из которых ожидается в сентябре этого года, люди смогут использовать жилищный ваучер в качестве первого взноса", — сообщили в министерстве.

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Такое право получат внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий — со статусом участника боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны. Нововведение позволит объединить две государственные программы для эффективного использования средств.

Какие расходы не покрывает жилищный ваучер

Ранее мы рассказывали, на какие нужды украинцы не могут использовать жилищный ваучер в размере до 2 млн гривен. Покупатель и продавец недвижимости обязаны за свой счет оплатить:

банковскую комиссию;

оценку имущества;

налоги;

услуги нотариуса;

выдачу информационных справок и документов;

сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости сделки;

административный сбор за государственную регистрацию вещных прав и обременений.

Жилищный ваучер выдается на конкретные нужды, в частности на покупку квартиры или частного дома, инвестирование в строительство объекта недвижимости, частичное погашение действующего кредита и т. п. Косвенные расходы, связанные с заключением сделки, не входят в перечень допустимых.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что наследники разрушенного жилья могут претендовать на государственную компенсацию. Например, если владелец подал заявку на возмещение до того, как возникло право на наследство. Однако наследники тоже могут обратиться за возмещением.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам не рекомендуют покупать квартиры над коммерческими объектами. Риелторы обращают внимание на минусы такого расположения жилья. Речь идет о постоянном шуме, посторонних запахах, замусоренности территории и других проблемах.