Житловий ваучер для ВПО: на що українці зможуть витратити фіндопомогу з 17 липня

Працівники банку та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

Компонентом державної програми "єВідновлення" є можливість для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб отримати житловий ваучер на купівлю квартири. У 2026 році планується дозволити громадянам витрачати кошти на погашення першого внеску за іпотекою. Йдеться про програму "єОселя".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій України.

Новий механізм використання ваучерів

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до профільних установ, які регулюють умови надання іпотечного кредиту за програмою "єОселя" та порядок використання житлових ваучерів. Нововведення набудуть чинності та почнуть діяти 17 липня 2026 року.

Вони передбачають реалізацію механізму застосування коштів у межах програми "Житло для ВПО з ТОТ" не тільки для прямої купівлі нерухомості, але й для погашення першого внеску за доступною іпотекою. Нагадаємо, максимальний розмір державної допомоги становить 2 млн гривень.

"У майбутньому, на наступних етапах фінансування компоненту програми єВідновлення "Житло для ВПО з ТОТ", найближчий з яких очікується у вересні цього року, люди зможуть використовувати житловий ваучер як перший внесок", — розповіли в Міністерстві.

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Таке право отримають внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій — зі статусом учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Нововведення дозволить поєднати дві державні програми для ефективного використання коштів.

Які витрати не покриває житловий ваучер

Раніше ми розповідали, на які потреби українці не можуть використовувати житловий ваучер у розмірі до 2 млн гривень. Покупець і продавець нерухомості зобов’язані власним коштом оплатити:

банківську комісію;

оцінку майна;

податки;

послуги нотаріуса;

видачу інформаційних довідок і документів;

збір до Пенсійного фонду в розмірі 1% від вартості угоди;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав та обтяжень.

Житловий ваучер видають на конкретні потреби, зокрема на купівлю квартири чи приватного будинку, інвестування в будівництво об’єкта нерухомості, часткове погашення діючої позики тощо. Непрямі витрати, пов’язані з укладанням угоди, не входять у перелік допустимих.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що спадкоємці зруйнованого житла можуть претендувати на державну компенсацію. Наприклад, якщо власник подав заявку на відшкодування, поки не виникло право на спадщину. Однак спадкоємці теж можуть звернутися по відшкодування.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українцям не радять купувати квартири над комерційними об’єктами. Рієлтори звертають увагу на мінуси такого розташування житла. Йдеться про постійний шум, сторонні запахи, засміченість території та інші проблеми.