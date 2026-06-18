Квартири над комерцією: чому рієлтори застерігають від покупки та оренди

Квартири над комерційними об’єктами. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Розташування житла в багатоповерхівках відіграє немаленьку роль. Власників квартир та орендарів попередили про потенційні виклики, пов’язані з надмірним шумом. Йдеться про об’єкти нерухомості, розміщені над комерцією.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис рієлтора Сергія Шаферовського в соцмережі Threads.

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Що не так із квартирами над комерцією

Фахівець поділився з користувачами соціальної мережі порадою, де не бажано купувати чи орендувати житло в Україні. Такий крок призведе до неочікуваних незручностей для мешканців, про які мало хто говорить на ринку нерухомості.

"Ніколи не купуйте квартиру над комерцією, особливо на першому поверсі. Сьогодні це тихий офіс, а завтра — Балувана Галя, і неприємний запах у квартирі буде постійно", — констатував рієлтор.

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Чимало українців у коментарях погодилися з твердженням і застерегли потенційних покупців/орендарів від помилки. Користувачі соціальної мережі поділилися власними історіями чи досвідом друзів/родичів. Наприклад, одна дівчина не радить заселятися у квартири, де вікна виходять на супермаркет — шум від кондиціонерів буде неприємним.

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Відгуки українців про життя над комерцією. Фото: скриншот

Відгуки українців про життя над комерцією. Фото: скриншот

Відгуки українців про життя над комерцією. Фото: скриншот

Відгуки українців про життя над комерцією. Фото: скриншот

Відгуки українців про життя над комерцією. Фото: скриншот 1 / 5









Яка комерція не завдасть незручностей

З коментарів українців можна зробити висновок, що найгіршими варіантами комерції на першому поверсі для власників квартир, розташованих над цими об’єктами, є магазини, кав’ярні, спортзали, ветеринарні клініки, гуртки для дітей та інші заклади з великим трафіком клієнтів.

Найпоширенішими недоліками такого розташування житла люди назвали постійний шум і вібрації, неприємні запахи, підвищений потік відвідувачів, засміченість території через надмірну кількість клієнтів, проблеми з вентиляцією, ризик затоплення і пожеж. Загалом комфорт проживання суттєво погіршується.

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Водночас деяка комерція не створює подібних викликів для мешканців багатоповерхівки. Мінімальні незручності будуть в разі розташування під квартирою банківської установи, аптеки, магазину одягу, офісного приміщення чи стоматології. Однак проблема зі сторонніми запахами залишиться, особливо коли заходить мова про медичні заклади.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що на ринку нерухомості в Україні найбільше цінуються квартири в історичних будинках і "сталінках". Покупців приваблює унікальна архітектура, високі стелі, хороша шумоізоляція. Плюс зазвичай будинки розташовані в районах із розвиненою інфраструктурою.

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Також Новини.LIVE розповідали, що Прага очолила рейтинг європейських міст із найменш доступним житлом. Аби купити нову квартиру, громадянам доведеться накопичити 16 річних доходів. В рейтинг ще увійшли Братислава, Мюнхен, Варшава, Берлін і Відень.