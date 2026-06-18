Квартиры над коммерцией: почему риэлторы предостерегают от покупки и аренды

Квартиры над коммерческими объектами. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Расположение жилья в многоэтажных домах играет немаловажную роль. Владельцев квартир и арендаторов предупредили о потенциальных проблемах, связанных с чрезмерным шумом. Речь идет об объектах недвижимости, расположенных над коммерческими помещениями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост риэлтора Сергея Шаферовского в социальной сети Threads.

Что не так с квартирами над коммерцией

Специалист поделился с пользователями социальной сети советом о том, где нежелательно покупать или арендовать жилье в Украине. Такой шаг приведет к неожиданным неудобствам для жильцов, о которых мало кто говорит на рынке недвижимости.

"Никогда не покупайте квартиру над коммерческими помещениями, особенно на первом этаже. Сегодня это тихий офис, а завтра — Балувана Галя, и неприятный запах в квартире будет постоянно", — констатировал риэлтор.

Многие украинцы в комментариях согласились с этим утверждением и предостерегли потенциальных покупателей/арендаторов от подобной ошибки. Пользователи социальной сети поделились собственными историями или опытом друзей/родственников. Например, одна девушка не советует заселяться в квартиры, где окна выходят на супермаркет — шум от кондиционеров будет неприятным.

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Какая коммерция не доставит неудобств

Из комментариев украинцев можно сделать вывод, что наихудшими вариантами коммерции на первом этаже для владельцев квартир, расположенных над этими объектами, являются магазины, кафе, спортзалы, ветеринарные клиники, детские кружки и другие заведения с большим потоком клиентов.

Наиболее распространенными недостатками такого расположения жилья люди назвали постоянный шум и вибрации, неприятные запахи, повышенный поток посетителей, замусоренность территории из-за чрезмерного количества клиентов, проблемы с вентиляцией, риск затопления и пожаров. В целом комфорт проживания существенно ухудшается.

В то же время некоторые коммерческие объекты не создают подобных проблем для жильцов многоэтажного дома. Минимальные неудобства будут в случае расположения под квартирой банковского учреждения, аптеки, магазина одежды, офисного помещения или стоматологической клиники. Однако проблема с посторонними запахами останется, особенно когда речь идет о медицинских учреждениях.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что на рынке недвижимости в Украине больше всего ценятся квартиры в исторических домах и "сталинках". Покупателей привлекает уникальная архитектура, высокие потолки, хорошая шумоизоляция. К тому же обычно дома расположены в районах с развитой инфраструктурой.

Также Новини.LIVE сообщали, что Прага возглавила рейтинг европейских городов с наименее доступным жильем. Чтобы купить новую квартиру, гражданам придется накопить 16 годовых доходов. В рейтинг также вошли Братислава, Мюнхен, Варшава, Берлин и Вена.