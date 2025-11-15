Курс евро может пересечь психологическую черту — к чему готовиться украинцам

Купюры евро. Фото: Unsplash

Чтобы выгодно продавать доллары и евро, украинцы отслеживают тенденции на валютном рынке, осуществляют мониторинг актуальных курсов и т.д. Уже три с половиной месяца стоимость евро не пересекает психологическую границу, колеблясь в диапазоне 48,07-48,98 грн. Возникает вопрос, ждать ли нашим гражданам изменений в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом евро в Украине

В ноябре 2025 года официальный курс гривны к евро не опускался ниже 48,33 грн/евро и не поднимался выше 48,98 грн/евро. Стоит понимать, что ситуация на рынке диктуется соотношением в главной валютной паре, а также отношениями между Соединенными Штатами Америки и Европой.

Что касается первого пункта, то средний показатель в ноябре — 1,15-1,16 долл./евро. Весомых сдвигов (положительных или отрицательных) в отношениях США и ЕС не ожидается, по крайней мере, нет никаких предпосылок для этого. Поэтому экономист уверен, что на следующей неделе и до конца текущего месяца евро не подорожает.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Сейчас курс сбалансировался, и до конца 2025 года не будет каких-то потрясений. Уже потом появятся новые программы, будет понятна ситуация с финансированием от международных партнеров и бюджетом Евросоюза", — отметил Алексей Плотников.

Не исключено, что в ближайшее время показатели пересекут психологический рубеж 49 грн/евро и немного задержатся в диапазоне 48,90-49,10 грн/евро. Резкого восходящего или нисходящего тренда украинцам ожидать не стоит.

Новый дизайн купюр евро

Европейский центральный банк планирует выпустить купюры с новым дизайном до конца текущего десятилетия. Согласно информации на официальном сайте ЕЦБ, уже состоялся конкурс эскизов по двум тематикам:

культурные достижения Европы;

птицы и реки.

На новых банкнотах появятся либо портреты известных деятелей совместно с изображениями европейских институций, либо природные объекты. Как только окончательный дизайн будет одобрен, начнется печать наличных. Они будут находиться в обиходе совместно с купюрами двух предыдущий серий, которые не потеряют свою платежеспособность.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, купюры евро 2002 года остаются действующим платежным средством и имеют ту же стоимость, что и новые банкноты серии "Европа". Украинцам не нужно волноваться — деньги принимают и обменивают без ограничений.

Также мы писали, что украинцам советуют избегать покупки купюр 500 евро и быть внимательными с валютой старых образцов. Этот номинал постепенно исчезает из обращения, его лучше обменять в надежных пунктах, а не на черном рынке.