Курс доллара и евро в Украине — к каким колебаниям готовиться в ближайшее время

Украинцы регулярно проверяют курсы валют, чтобы узнать, будет ли выгода от купли-продажи купюр доллара и евро. В ноябре на рынке зафиксировалась стабилизация, а колебания удерживаются в копеечном диапазоне. Возникает вопрос, готовиться ли украинцам к аналогичному тренду на следующей неделе.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в Украине в ближайшее время.

Чего ждать от курса доллара

В начале октября 2025 года официальный курс гривны к доллару находился на уровне 41,14 грн/долл. и в течение месяца поднялся почти на 1 грн, пересекая психологический рубеж. В ноябре показатели удерживаются в постоянном диапазоне: от нижней границы 41,89 грн/долл. до верхней 42,08 грн/долл.

По мнению эксперта, украинцам не стоит ждать удешевления американской валюты в ближайшее время. Официальный курс будет постепенно двигаться вверх, хотя ощутимая девальвация гривны до конца 2025 года маловероятна. На следующей неделе НБУ будет удерживать показатели в текущем диапазоне, не позволяя им резко расти.

"Учитывая, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на конец 2026 года на уровень 45 грн/долл., то девальвация начнется уже с января следующего года. Возможно, будет небольшая остановка, но дешевого доллара мы уже не увидим. Эта дорога необратима", — констатировал Алексей Плотников.

Что будет с курсом евро в Украине

Официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,33-48,98 грн/евро в первой половине ноября. Показатели зависят от соотношения в главной валютной паре — по состоянию на 14 число имеем 1,16 долл./евро. На динамику влияют отношения между Соединенными Штатами Америки и Европой, однако сильных сдвигов в этом процессе не ожидается в ближайшее время.

"Сейчас курс сбалансировался и до конца 2025 года не будет каких-то потрясений. Уже потом появятся новые программы, будет понятна ситуация с финансированием от международных партнеров и бюджетом Евросоюза", — отметил экономист.

По мнению Плотникова, украинцам не стоит ожидать резкого подорожания или удешевления евро на следующей неделе. В обменниках и банках граждане будут видеть колебания в текущем диапазоне, однако не исключено, что официальный курс немного задержится на уровне 49 грн/евро и больше.

Что еще нужно знать украинцам

