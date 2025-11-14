Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Дорога необратима — что будет с курсом доллара и евро в Украине

Дорога необратима — что будет с курсом доллара и евро в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 18:25
обновлено: 18:58
Курс доллара и евро в Украине — к каким колебаниям готовиться в ближайшее время
Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы регулярно проверяют курсы валют, чтобы узнать, будет ли выгода от купли-продажи купюр доллара и евро. В ноябре на рынке зафиксировалась стабилизация, а колебания удерживаются в копеечном диапазоне. Возникает вопрос, готовиться ли украинцам к аналогичному тренду на следующей неделе.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в Украине в ближайшее время.

Реклама
Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

В начале октября 2025 года официальный курс гривны к доллару находился на уровне 41,14 грн/долл. и в течение месяца поднялся почти на 1 грн, пересекая психологический рубеж. В ноябре показатели удерживаются в постоянном диапазоне: от нижней границы 41,89 грн/долл. до верхней 42,08 грн/долл.

Дорога необратима — что будет с курсом доллара и евро в Украине - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

По мнению эксперта, украинцам не стоит ждать удешевления американской валюты в ближайшее время. Официальный курс будет постепенно двигаться вверх, хотя ощутимая девальвация гривны до конца 2025 года маловероятна. На следующей неделе НБУ будет удерживать показатели в текущем диапазоне, не позволяя им резко расти.

"Учитывая, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на конец 2026 года на уровень 45 грн/долл., то девальвация начнется уже с января следующего года. Возможно, будет небольшая остановка, но дешевого доллара мы уже не увидим. Эта дорога необратима", — констатировал Алексей Плотников.

Что будет с курсом евро в Украине

Официальный курс гривны к евро колебался в диапазоне 48,33-48,98 грн/евро в первой половине ноября. Показатели зависят от соотношения в главной валютной паре — по состоянию на 14 число имеем 1,16 долл./евро. На динамику влияют отношения между Соединенными Штатами Америки и Европой, однако сильных сдвигов в этом процессе не ожидается в ближайшее время.

Дорога необратима — что будет с курсом доллара и евро в Украине - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Сейчас курс сбалансировался и до конца 2025 года не будет каких-то потрясений. Уже потом появятся новые программы, будет понятна ситуация с финансированием от международных партнеров и бюджетом Евросоюза", — отметил экономист.

По мнению Плотникова, украинцам не стоит ожидать резкого подорожания или удешевления евро на следующей неделе. В обменниках и банках граждане будут видеть колебания в текущем диапазоне, однако не исключено, что официальный курс немного задержится на уровне 49 грн/евро и больше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, клиенты Ощадбанка могут столкнуться с трудностями при снятии валютных депозитов, ведь в отделениях иногда не хватает купюр доллара или евро даже после предварительного заказа.

Также мы писали, что украинцы могут дороже продать доллары со звездочкой возле серийного номера. Этот маркер означает замену поврежденной при печати банкноты. Коллекционеры готовы заплатить за номинал больше.

курс валют курс доллара курс евро валюта обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации