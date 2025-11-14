Курс долара та євро в Україні — до яких коливань готуватися найближчим часом

Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці регулярно перевіряють курси валют, щоб дізнатися, чи буде вигода від купівлі-продажу купюр долара і євро. В листопаді на ринку зафіксувалася стабілізація, а коливання втримуються в копійчаному діапазоні. Постає питання, чи готуватися українцям до аналогічного тренду наступного тижня.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро в Україні найближчим часом.

Чого чекати від курсу долара

На початку жовтня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебував на рівні 41,14 грн/дол. і протягом місяця піднявся майже на 1 грн, перетнувши психологічний рубіж. В листопаді показники утримуються у сталому діапазоні: від нижньої межі 41,89 грн/дол. до верхньої 42,08 грн/дол.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

На думку експерта, українцям не варто чекати здешевлення американської валюти найближчим часом. Офіційний курс буде поступово рухатися вгору, хоча відчутна девальвація гривні до кінця 2025 року малоймовірна. Наступного тижня НБУ втримуватиме показники в поточному діапазоні, не дозволяючи їм різко зростати.

"Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на кінець 2026 року на рівень 45 грн/дол., то девальвація почнеться вже з січня наступного року. Можливо, буде невелика зупинка, але дешевого долара ми вже не побачимо. Ця дорога незворотна", — констатував Олексій Плотніков.

Що буде з курсом євро в Україні

Офіційний курс гривні до євро коливався в діапазоні 48,33-48,98 грн/євро в першій половині листопада. Показники залежать від співвідношення у головній валютній парі — станом на 14 число маємо 1,16 дол./євро. На динаміку впливають відносини між Сполученими Штатами Америки та Європою, однак сильних зрушень у цьому процесі не очікується найближчим часом.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот

"Зараз курс збалансувався і до кінця 2025 року не буде якихось потрясінь. Вже потім з’являться нові програми, буде зрозумілою ситуація з фінансуванням від міжнародних партнерів і бюджетом Євросоюзу тощо", — зазначив економіст.

На думку Плотнікова, українцям не варто очікувати різкого дорожчання або здешевлення євро наступного тижня. В обмінниках і банках громадяни будуть бачити коливання в поточному діапазоні, однак не виключено, що офіційний курс трохи затримається на рівні 49 грн/євро і більше.

Що ще варто знати українцям

