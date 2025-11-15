Відео
Затишшя на валютному ринку — що буде з курсом євро в Україні

Затишшя на валютному ринку — що буде з курсом євро в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 17:35
Оновлено: 16:54
Курс євро може перетнути психологічну межу — до чого готуватися українцям
Купюри євро. Фото: Unsplash

Щоб вигідно продавати долари і євро, українці відслідковують тенденції на валютному ринку, здійснюють моніторинг актуальних курсів тощо. Вже три з половиною місяці вартість євро не перетинає психологічну межу, коливаючись у діапазоні 48,07-48,98 грн. Постає питання, чи чекати нашим громадянам змін найближчим часом.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Читайте також:

Що буде з курсом євро в Україні

У листопаді 2025 року офіційний курс гривні до євро не опускався нижче 48,33 грн/євро та не піднімався вище 48,98 грн/євро. Варто розуміти, що ситуація на ринку диктується співвідношенням у головній валютній парі, а також відносинами між Сполученими Штатами Америки та Європою.

Щодо першого пункту, то середній показник у листопаді — 1,15-1,16 дол./євро. Вагомих зрушень (позитивних або негативних) у відносинах США та ЄС не очікується, принаймні, немає жодних передумов для цього. Тому економіст упевнений, що наступного тижня і до кінця поточного місяця євро не подорожчає.

Затишшя на валютному ринку — що буде з курсом євро в Україні - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Зараз курс збалансувався, і до кінця 2025 року не буде якихось потрясінь. Вже потім з’являться нові програми, буде зрозумілою ситуація з фінансуванням від міжнародних партнерів і бюджетом Євросоюзу тощо", — зазначив Олексій Плотніков.

Не виключено, що найближчим часом показники перетнуть психологічний рубіж 49 грн/євро і трохи затримаються в діапазоні 48,90-49,10 грн/євро. Різкого висхідного чи низхідного тренду українцям очікувати не варто.

Новий дизайн купюр євро

Європейський центральний банк планує випустити купюри з новим дизайном до кінця поточного десятиліття. Згідно з інформацією на офіційному сайті ЄЦБ, вже відбувся конкурс ескізів за двома тематиками:

  • культурні досягнення Європи;
  • птахи і ріки.

На нових банкнотах з’являться або портрети відомих діячів спільно з зображеннями європейських інституцій, або природні об’єкти. Як тільки остаточний дизайн буде схвалено, почнеться друк готівкових коштів. Вони перебуватимуть в ужитку спільно з купюрами двох попередній серій, які не втратять свою платоспроможність.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюри євро 2002 року залишаються чинним платіжним засобом і мають ту ж вартість, що й нові банкноти серії "Європа". Українцям не потрібно хвилюватися — гроші приймають та обмінюють без обмежень.

Також ми писали, що українцям радять уникати купівлі купюр 500 євро та бути уважними з валютою старих зразків. Цей номінал поступово зникає із обігу, його краще обміняти в надійних пунктах, а не на чорному ринку.

курс валют курс євро гроші євро обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
