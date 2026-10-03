Работа в Укрзализныце: кого ищут и сколько обещают платить в октябре 2026 года

Работники возле поезда УЗ. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на октябрь 2026 вариантов работы для украинцев есть немало. В частности Укрзализныця открыла несколько "горячих" вакансий — государственная компания ищет специалистов различных направлений, а не только машинистов. Мы узнали, на какие должности набирают сотрудников и сколько железнодорожный оператор готов платить за выполнение обязанностей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие зарплаты предлагают в УЗ по состоянию на октябрь.

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Вакансии и зарплаты в УЗ

Мы проанализировали крупные кадровые порталы Украины и нашли опубликованные объявления о поиске сотрудников. Укрзализныце нужны люди с различными умениями, квалификацией и профессиональными навыками, поэтому выбор вакансий довольно широкий. Компания указала такие ориентировочные зарплаты (после всех налоговых отчислений):

главный юрист, адвокат — 40 000 грн;

менеджер отдела материально-технического обеспечения — от 30 000 до 35 000 грн;

начальник механического цеха — от 27 000 до 45 000 грн;

слесарь-электромонтажник — от 22 000 до 25 000 грн;

токарь, фрезеровщик — от 20 000 до 35 000 грн;

слесарь по ремонту подвижного состава — от 20 000 до 25 000 грн;

машинист тепловоза, электровоза — от 20 000 до 25 000 грн.

Отметим, что с 1 сентября 2026 года Укрзализныця повысила заработную плату более чем 150 000 сотрудников. По словам министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, компания провела индексацию на уровне 10-15 % для дефицитных профессий. Речь идет о людях, которые ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

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Какая средняя зарплата в Украине

Ранее мы сообщали, что Государственная служба статистики обнародовала показатель средней заработной платы в Украине по состоянию на август 2026 года. Сумма составила 31 892 грн — это на 1,1% меньше, чем в июле, но на 23,1% больше, чем год назад. Наибольший доход получают сотрудники в:

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Киеве — 48 705 грн;

Луганской области — 33 981 грн;

Киевской области — 32 404 грн.

На другом конце рейтинга оказались Черновицкая и Кировоградская области с показателями средней зарплаты 22 807 и 22 869 грн соответственно. При этом задолженность по Украине составила 3,8 млрд гривен, то есть работодатели не выплатили подчиненным все обещанное финансовое вознаграждение.

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Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что многие украинцы ездят на временную работу в Польшу. Вакансии на складах и производственных предприятиях позволяют заработать около 1 200-2 000 долларов. А благодаря безвизовому режиму наши граждане могут три месяца находиться за границей без каких-либо ограничений.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько "стоит" неоформленный сотрудник в 2026 году. Некоторые работодатели могут нарушать закон и нанимать людей неофициально. В таком случае за каждого нетрудоустроенного подчиненного придется платить более 80 000 грн.