Робота в Укрзалізниці: кого шукають і скільки обіцяють платити у жовтні 2026 року

Працівники біля поїзда УЗ. Фото: Новини.LIVE

Станом на жовтень 2026 року варіантів роботи для українців є немало. Зокрема кілька "гарячих" вакансій відкрила Укрзалізниця — державна компанія шукає фахівців різного спрямування, не лише машиністів. Ми дізналися, на які посади беруть співробітників і скільки залізничний оператор готовий платити за виконання обов’язків.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які зарплати пропонують в УЗ станом на жовтень.

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Вакансії та зарплати в УЗ

Ми промоніторили великі кадрові портали України і знайшли опубліковані оголошення про пошук працівників. Укрзалізниці потрібні люди з різними вміннями, кваліфікацією та професійними навичками, тому вибір вакансій доволі широкий. Компанія вказала такі орієнтовні зарплати (після всіх податкових відрахувань):

головний юрист, адвокат — 40 000 грн;

менеджер відділу матеріально-технічного забезпечення — від 30 000 до 35 000 грн;

начальник механічного цеху — від 27 000 до 45 000 грн;

слюсар-електромонтажник — від 22 000 до 25 000 грн;

токар, фрезерувальник — від 20 000 до 35 000 грн;

слюсар з ремонту рухомого складу — від 20 000 до 25 000 грн;

машиніст тепловоза, електровоза — від 20 000 до 25 000 грн.

Зауважимо, з 1 вересня 2026 року Укрзалізниця підвищила заробітні плати понад 150 000 працівників. За словами міністра з відновлення, інфраструктури і транспорту України Миколи Калашника, компанія провела індексацію на рівні 10-15% для дефіцитних професій. Йдеться про людей, які ремонтують локомотиви і вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру тощо.

Яка середня зарплата в Україні

Раніше ми розповідали, що Державна служба статистики оприлюднила показник середньої заробітної плати в Україні станом на серпень 2026 року. Сума опинилася на рівні 31 892 грн — це на 1,1% менше, ніж у липні, проте на 23,1% більше, ніж рік тому. Найбільше отримують працівники в:

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Києві — 48 705 грн;

Луганській області — 33 981 грн;

Київській області — 32 404 грн.

На іншому кінці рейтингу опинилися Чернівецька та Кіровоградська області з показниками середньої зарплати 22 807 і 22 869 грн відповідно. При цьому заборгованість по Україні склала 3,8 млрд гривень, тобто роботодавці не виплатили все обіцяне фінансове забезпечення підлеглим.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців їздять на тимчасову роботу в Польщу. Вакансії на складах і виробництвах дають змогу заробити близько 1 200-2 000 доларів. А завдяки безвізовому режиму наші громадяни можуть три місяці перебувати за кордоном без жодних умов.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки "коштує" неоформлений працівник у 2026 році. Деякі роботодавці можуть порушувати закон і приймати людей неофіційно. В такому випадку за кожного непрацевлаштованого підлеглого доведеться платити понад 80 000 грн.