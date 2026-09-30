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Головна Економіка Середня зарплата в Україні знизилася: де працівники отримують найбільше

Середня зарплата в Україні знизилася: де працівники отримують найбільше

Ua ru
30 вересня 2026 11:10
Середня зарплата в Україні пішла на спад: в яких областях платять найбільше і найменше
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

Станом на серпень 2026 року середній заробіток українців знизився на 1,1% порівняно з попереднім місяцем. Серед усіх областей найнижчий рівень оплати праці в різних галузях зафіксували в Чернівецькій та Кіровоградській. Натомість найбільше отримують працівники в Києві, а також Луганській та Київській областях.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну службу статистики України.

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Яка середня зарплата в Україні

Фахівці визначили показник середньої зарплати у серпні 2026 року — 31 892 грн. Це на 23,1% більше, ніж рік тому, але на 1,1% менше, ніж у липні. Лідерами за виплатою працівникам стали:

  • Київ — 48 705 грн;
  • Луганська область — 33 981 грн;
  • Київська область — 32 404 грн.

Натомість найнижчі зарплати зафіксували в Чернівецькій області — 22 807 грн. Майже на аналогічному рівні виявилася Кіровоградщина — 22 869 грн. Якщо порівнювати доходи за видами економічної діяльності, то найвищий показник у сфері інформації та телекомунікацій (79 170 грн), а найнижчий — в освіті (19 109 грн).

В яких галузях виросли зарплати

Збільшення середньої зарплати в діапазоні 0,1-4,7% торкнулося в серпні 2026 року таких сфер професійної діяльності:

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  • будівництва;
  • інформації та телекомунікацій;
  • обов'язкового соціального страхування;
  • оптової та роздрібної торгівлі;
  • ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • операцій з нерухомим майном;
  • державного управління та оборони тощо.

"Зменшення зарплати порівняно з липнем спостерігалося в більшості видів економічної діяльності: від 0,4% у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування до 6,2% у охороні здоров'я та наданні соціальної допомоги", — уточнили в Держстаті.

До всього, існує велика заборгованість працівникам із виплати фінансового забезпечення. Станом на 1 вересня 2026 року сума досягла 3,8 млрд гривень за різними видами економічної діяльності.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що базове грошове забезпечення військовослужбовців стартує від 20 130 грн. Виплати у 2026 році залежать від посади, звання, вислуги та умов служби. Загальна сума включає оклад, надбавки, премії, одноразові винагороди, "бойові" тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, як штрафують роботодавців за неоформлених працівників. Закон України передбачає фінансову санкцію в розмір 10 мінімальних зарплат за кожну людину, яка працює неофіційно. Станом на 2026 рік йдеться про суму 86 470 грн.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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