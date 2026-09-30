Средняя зарплата в Украине пошла на убыль: в каких областях платят больше и меньше всего

Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на август 2026 года средний заработок украинцев снизился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди всех областей самый низкий уровень оплаты труда в различных отраслях зафиксирован в Черновицкой и Кировоградской. А больше всего получают сотрудники в Киеве, а также Луганской и Киевской областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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Какая средняя зарплата в Украине

Специалисты определили показатель средней зарплаты в августе 2026 года — 31 892 грн. Это на 23,1% больше, чем год назад, но на 1,1% меньше, чем в июле. Лидерами по выплатам работникам стали:

Киев — 48 705 грн;

Луганская область — 33 981 грн;

Киевская область — 32 404 грн.

В то же время самые низкие зарплаты зафиксировали в Черновицкой области — 22 807 грн. Почти на аналогичном уровне оказалась Кировоградская область — 22 869 грн. Если сравнивать доходы по видам экономической деятельности, то самый высокий показатель — в сфере информации и телекоммуникаций (79 170 грн), а самый низкий — в образовании (19 109 грн).

В каких отраслях выросли зарплаты

Рост средней зарплаты в диапазоне 0,1-4,7% коснулся в августе 2026 года таких сфер профессиональной деятельности:

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строительство;

информации и телекоммуникаций;

обязательного социального страхования;

оптовой и розничной торговли;

ремонта автотранспортных средств и мотоциклов;

операций с недвижимым имуществом;

государственного управления и обороны и пр.

"Снижение заработной платы по сравнению с июлем наблюдалось в большинстве видов экономической деятельности: от 0,4% в сфере административного и вспомогательного обслуживания до 6,2% в здравоохранении и оказании социальной помощи", — уточнили в Госстате.

К тому же существует значительная задолженность перед сотрудниками по выплате заработной платы. По состоянию на 1 сентября 2026 года сумма достигла 3,8 млрд гривен по различным видам экономической деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что базовое денежное обеспечение военнослужащих начинается от 20 130 грн. Выплаты в 2026 году зависят от должности, звания, выслуги и условий службы. Общая сумма включает оклад, надбавки, премии, единовременные вознаграждения, "боевые" и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, как штрафуют работодателей за неоформленных сотрудников. Закон Украины предусматривает финансовую санкцию в размере 10 минимальных зарплат за каждого человека, работающего неофициально. По состоянию на 2026 год речь идет о сумме 86 470 грн.