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Главная Экономика Выплаты за службу и ранения: почему военным приходится судиться

Выплаты за службу и ранения: почему военным приходится судиться

Ua ru
12 октября 2026 16:45
Эксклюзив
Выплаты военнослужащим могут занижать: адвокат объяснил, что делать
Военные ВСУ на службе. Фото: Генштаб

Военнослужащие иногда получают значительно меньше денег, чем рассчитывали. Больше всего споров возникает из-за надбавок за участие в боевых действиях, а также выплат после ранения и во время лечения. Некоторые вопросы удается решить сразу в воинской части, однако многие защитники вынуждены обращаться в суд.

Что делать военным, если им недоплатили, рассказал адвокат, заместитель председателя Комитета по защите прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький в эфире День.LIVE.

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Задерживают ли выплаты военным

По словам адвоката, ему ничего не известно о массовых задержках основного денежного обеспечения военнослужащих. Если они и имеют место, то, по его мнению, могут составлять несколько дней, ведь за это грозит уголовная ответственность.

Зато гораздо чаще военные оспаривают именно размер начисленных сумм, которые зависят от участия в боевых действиях. Бывают ситуации, когда военнослужащий рассчитывает на 100 000 гривен, а получает лишь 30 000. И таких споров очень много.

По словам Старенького, часть вопросов удается решить после подачи рапортов и проверок в воинской части. Однако многие конфликты доходят до суда. Воинские части нередко отказывают в выплатах, предлагая военнослужащим доказывать свое право на деньги в суде.

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Как действовать, если военному недоплатили деньги

Адвокат советует начинать с письменного обращения к руководству подразделения, в котором военнослужащий проходит службу.

Порядок действий следующий:

  1. Подать рапорт или заявление с просьбой проверить начисления и выплатить средства, на которые военнослужащий претендует.
  2. Получить ответ от руководства. Командование должно либо удовлетворить обращение, либо предоставить письменный отказ с объяснением причин и ссылкой на соответствующий закон.
  3. Обжаловать отказ. Если военнослужащий считает решение несправедливым, он должен обратиться в суд в течение шести месяцев.

Ранее Новини.LIVE писали, какие доплаты могут получать военнослужащие во время лечения. Если военнослужащий лечится по причине болезни, ему предусмотрено 10 000 гривен, а после ранения, связанного с защитой Украины, выплата может достигать 100 000 гривен в месяц. При этом две дополнительные выплаты за один период не суммируются, а длительное лечение требует отдельного оформления.

Также Новини.LIVE рассказывали о выплатах за неиспользованный отпуск для военных. Компенсацию могут начислить за основной и дополнительные отпуска, в частности за дни, накопленные за предыдущие годы. Перед окончательным расчетом стоит проверить количество неиспользованных дней и сумму выплаты, чтобы не потерять средства.

выплаты деньги военнослужащие доплаты денежное довольствие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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