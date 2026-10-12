Виплати військовим можуть занижувати: адвокат пояснив, що робити

Військові ЗСУ на службі. Фото: Генштаб

Військовослужбовці іноді отримують значно менше грошей, ніж розраховували. Найбільше суперечок виникає через доплати за участь у бойових діях, а також виплати після поранення та під час лікування. Деякі питання вдається вирішити одразу у військовій частині, проте чимало захисників змушені звертатися до суду.

Що робити військовим, якщо їм недоплатили, розповів адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький в ефірі День.LIVE.

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Чи затримують виплати військовим

За словами адвоката, про масові затримки основного грошового забезпечення військовослужбовців йому невідомо. Якщо вони й трапляються, то, на його думку, можуть становити кілька днів, адже за це загрожує кримінальна відповідальність.

Натомість значно частіше військові оскаржують саме розмір нарахованих сум, які залежать від участі в бойових діях. Трапляються ситуації, коли військовослужбовець розраховує на 100 000 гривень, а отримує лише 30 000. І таких суперечок дуже багато.

За словами Старенького, частину питань вдається вирішити після подання рапортів і перевірок у військовій частині. Однак багато конфліктів доходять до суду. Військові частини нерідко відмовляють у виплатах, пропонуючи військовослужбовцям доводити своє право на гроші в суді.

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Як діяти, якщо військовому недоплатили гроші

Адвокат радить починати з письмового звернення до керівництва підрозділу, в якому військовослужбовець проходить службу.

Порядок дій такий:

Подати рапорт або заяву з проханням перевірити нарахування та виплатити кошти, на які військовий претендує. Отримати відповідь керівництва. Командування має або задовольнити звернення, або надати письмову відмову з поясненням причин і посиланням на відповідний закон. Оскаржити відмову. Якщо військовий вважає рішення несправедливим, він має звертатися до суду впродовж шести місяців.

Раніше Новини.LIVE писали, які доплати можуть отримувати військові під час лікування. Якщо військовослужбовець лікується через хворобу, йому передбачено 10 000 гривень, а після поранення, пов’язаного із захистом України, виплата може сягати 100 000 гривень на місяць. Водночас дві додаткові винагороди за один період не сумують, а тривале лікування потребує окремого оформлення.

Також Новини.LIVE розповідали про гроші за невикористану відпустку для військових. Компенсацію можуть нарахувати за основну й додаткові відпустки, зокрема за дні, накопичені за попередні роки. Перед остаточним розрахунком варто перевірити кількість невикористаних днів і суму виплати, щоб не втратити кошти.