Виплати військовим у 2026 році: як перевірити, чи всі гроші нарахували

Гроші в руці у військового. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовцям можуть недоплачувати через помилки в нарахуванні окладів, надбавок, премій та бойових виплат. Іноді фінансова служба пропускає зміну звання, неправильно рахує вислугу років або враховує лише частину днів виконання бойових завдань. Але військові можуть самостійно перевірити нарахування, а якщо знайдуть помилку — вимагати перерахунку та повернення недоплачених грошей.

Як це зробити, пояснює Новини.LIVE з посиланням на "Мережу права".

Реклама

Як перевірити, чи правильно нарахували виплати

Грошове забезпечення військових складається з кількох частин. Це оклад за посадою, оклад за званням, доплата за вислугу років, щомісячні надбавки, премії та окремі винагороди. За сумою на картці часто складно зрозуміти, чи всі гроші віддали, тож перевірити, за що саме заплатили і скільки.

Найчастіше уваги потребують такі моменти:

Посадовий оклад. Чи правильно врахували посаду військового та дату призначення на неї. Якщо захисника перевели, сума могла змінитися. Оклад за званням. Чи врахували нове військове звання, якщо його присвоїли протягом служби. Вислуга років. Чи правильно порахували роки служби, від яких залежить розмір надбавки. Премії та доплати. Чи нарахували всі гроші, передбачені для конкретної посади та умов служби. Бойові виплати. Чи врахували всі дні виконання відповідних завдань.

Особливо уважно потрібно перевіряти бойові винагороди. Їхній розмір може залежати від кількості днів виконання завдань, а правила виплат у 2026 році змінювалися.

Читайте також:

Де дізнатися, скільки грошей мали виплатити

Для початку військовому потрібно отримати розрахунок свого грошового забезпечення. Його має зробити військова частина, де він служить або служив.

Для цього подають рапорт чи письмове звернення з проханням надати інформацію про нарахування за потрібний період. Також для перевірки можуть знадобитися:

накази про призначення на посаду та переведення;

документи про присвоєння військового звання;

відомості про вислугу років;

накази про надбавки та премії;

документи про виконання бойових завдань;

розрахункові листи;

виписки з банківського рахунку.

Щоб приблизно порахувати, чи правильно виплатили гроші, можна скористатися офіційним калькулятором грошового забезпечення Міноборони. Однак остаточні суми потрібно звіряти з документами військової частини.

Що робити, якщо військовому недоплатили

Якщо суми в документах не збігаються або певної виплати взагалі немає, військовий може звернутися до командування з рапортом. У ньому потрібно написати, за який період виникла проблема, яких саме грошей бракує та чому військовий вважає, що має право на них.

Також бажано додати документи, які підтверджують помилку. Копію рапорту та підтвердження його подання потрібно зберегти.

Якщо ж у перерахунку відмовляють, командування не відповідає на звернення або виникає суперечка щодо суми виплат, військовий може захищати своє право в суді. Для цього теж знадобляться документи, які підтверджують право на гроші, та розрахунок недоплати за кожен місяць.

Чи можна повернути гроші після звільнення

Колишній військовослужбовець також має можливість з'ясувати, чи правильно йому платили під час служби та чи повністю розрахувалися з ним під час звільнення. Для цього так само потрібно отримати документи про нарахування та порівняти їх із сумами, які надходили на картку.

Крім того, помилки у грошовому забезпеченні можуть вплинути на призначення або перерахунок пенсії. Тому після звільнення потрібно перевірити й правильність довідок про грошове забезпечення.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки додаткових грошей можуть отримувати військові під час лікування. Якщо військовослужбовець лікується через захворювання, йому можуть продовжувати виплачувати 10 000 гривень, а за поранення, пов’язане з захистом України, сума може сягати 100 000 гривень на місяць. Одночасно обидві винагороди за той самий період не нараховують, а для продовження виплат після чотирьох місяців лікування потрібні рішення ВЛК і наказ командира.

Також Новини.LIVE розповідали, за які невикористані відпустки військовим мають виплатити компенсацію під час звільнення. Гроші можуть нарахувати за основну та додаткові відпустки, зокрема за 14 днів для учасників бойових дій, які накопичилися за роки служби. Перед виключенням зі списків особового складу варто перевірити кількість невикористаних днів і фінальний розрахунок.