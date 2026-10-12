Выплаты военнослужащим в 2026 году: как проверить, все ли деньги начислили

Деньги в руке у военного. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащим могут недоплачивать из-за ошибок в начислении окладов, надбавок, премий и боевых выплат. Иногда финансовая служба упускает из виду смену звания, неправильно рассчитывает выслугу лет или учитывает лишь часть дней выполнения боевых задач. Но военные могут самостоятельно проверить начисления, а если обнаружат ошибку — потребовать перерасчета и возврата недоплаченных денег.

Как это сделать, объясняет Новини.LIVE со ссылкой на "Мережу права".

Реклама

Как проверить, правильно ли насчитали выплаты

Денежное обеспечение военных состоит из нескольких частей. Это оклад по должности, оклад по званию, доплата за выслугу лет, ежемесячные надбавки, премии и отдельные вознаграждения. По сумме на карте часто сложно понять, выплатили ли все деньги, поэтому нужно проверить, за что именно заплатили и сколько.

Чаще всего требуют внимания следующие моменты:

Должностной оклад. Правильно ли учли должность военнослужащего и дату назначения на нее. Если военнослужащего перевели, сумма могла измениться. Оклад по званию. Учли ли новое воинское звание, если его присвоили в ходе службы. Стаж службы. Правильно ли подсчитали годы службы, от которых зависит размер надбавки. Премии и доплаты. Начислили ли все деньги, предусмотренные для конкретной должности и условий службы. Боевые выплаты. Учтены ли все дни выполнения соответствующих задач.

Особенно внимательно нужно проверять боевые вознаграждения. Их размер может зависеть от количества дней выполнения задач, а правила выплат в 2026 году менялись.

Читайте также:

Где узнать, сколько денег должны были выплатить

Для начала военнослужащему необходимо получить расчет своего денежного обеспечения. Его должна составить воинская часть, в которой он служит или служил.

Для этого подают рапорт или письменное обращение с просьбой предоставить информацию о начислениях за нужный период. Также для проверки могут понадобиться:

приказы о назначении на должность и переводе;

документы о присвоении воинского звания;

сведения о выслуге лет;

приказы о надбавках и премиях;

документы о выполнении боевых задач;

расчетные листы;

выписки с банковского счета.

Чтобы примерно посчитать, правильно ли выплатили деньги, можно воспользоваться официальным калькулятором денежного обеспечения Минобороны. Однако окончательные суммы нужно сверять с документами воинской части.

Что делать, если военному недоплатили

Если суммы в документах не совпадают или той или иной выплаты вообще нет, военнослужащий может обратиться к командованию с рапортом. В нем нужно указать, за какой период возникла проблема, каких именно денег не хватает и почему военнослужащий считает, что имеет на них право.

Также желательно приложить документы, подтверждающие ошибку. Копию рапорта и подтверждение его подачи необходимо сохранить.

Если же в перерасчете отказывают, командование не отвечает на обращение или возникает спор относительно суммы выплат, военнослужащий может отстаивать свое право в суде. Для этого также понадобятся документы, подтверждающие право на деньги, и расчет недоплаты за каждый месяц.

Можно ли вернуть деньги после увольнения

Бывший военнослужащий также имеет возможность выяснить, правильно ли ему платили во время службы и полностью ли с ним рассчитались при увольнении. Для этого также необходимо получить документы о начислениях и сравнить их с суммами, которые поступали на карту.

Кроме того, ошибки в денежном обеспечении могут повлиять на назначение или перерасчет пенсии. Поэтому после увольнения необходимо проверить и правильность справок о денежном обеспечении.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько дополнительных денег могут получать военные во время лечения. Если военнослужащий лечится из-за заболевания, ему могут продолжать выплачивать 10 000 гривен, а за ранение, связанное с защитой Украины, сумма может достигать 100 000 гривен в месяц. Одновременно обе выплаты за один и тот же период не начисляются, а для продолжения выплат после четырех месяцев лечения требуются решение ВЛК и приказ командира.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие неиспользованные отпуска военным должны выплатить компенсацию при увольнении. Деньги могут начислить за основной и дополнительные отпуска, в частности за 14 дней для участников боевых действий, которые накопились за годы службы. Перед исключением из списков личного состава стоит проверить количество неиспользованных дней и итоговый расчет.