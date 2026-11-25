Времени осталось мало: кто еще может получить субсидию на дрова в 2026 году
С наступлением первых холодов цены на дрова взлетели до максимума. Однако многие украинцы даже не догадываются, что могут бесплатно получить твердое топливо и сжиженный газ благодаря субсидии на текущий отопительный сезон. Получить государственную помощь могут не все, и поторопиться нужно до 31 декабря 2026 года.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области.
Кто имеет право на государственную выплату
Оформить субсидию могут как украинцы, так и иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают в Украине. Главное условие здесь только одно — нужно иметь жилье без централизованного или электрического отопления и не пользоваться природным газом. В таких случаях жильцы могут пользоваться только печным отоплением или кухонным очагом.
Субсидия предоставляется всего один раз в год и рассчитывается в зависимости от доходов семьи за прошлый год.
В 2026 году помощь выглядит следующим образом:
- 9 205 гривен на приобретение твёрдого топлива в объёме до 2 тонн на одно домохозяйство;
- сумма помощи на сжиженный газ зависит от количества членов семьи. Сумма варьируется от 920 гривен.
Что необходимо подать в Пенсионный фонд
Для назначения субсидии необходимо подготовить заявление и декларацию о доходах и расходах всех членов домохозяйства.
Подать заявление в ведомство можно:
- Онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП или Bank ID;
- Лично в любом сервисном центре.
- Через ЦНАП или другие исполнительные органы местного самоуправления.
Каковы цены на дрова в ноябре 2026 года
Перед началом зимы в Украине значительно вырос спрос на древесину для отопления. С начала 2026 года дров продано на 60% больше, чем за тот же период в 2025 году.
Ценовая политика зависит от вида и группы древесины:
- I группа — твердолиственные породы: от 1250 до 1700 грн за кубометр с НДС;
- II группа — сосна и ольха: от 970 до 1280 грн за кубометр с НДС;
- III группа — ель, пихта и хвойные породы: от 850 до 1200 грн за кубометр с НДС.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, можно ли оформить субсидию на электроотопление после перехода с централизованного. Выплаты за коммунальные услуги не отменят, однако сумма будет пересмотрена. В некоторых случаях ПФУ автоматически произведёт перерасчёт без обращения потребителя.
Также мы сообщали, какую древесину не стоит использовать для отопления. Неправильно подготовленные дрова для отопления только повредят печь и не согреют жильцов дома. Наиболее оптимальным и правильным вариантом считается древесина с влажностью менее 20%.