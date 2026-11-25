Мужчина пилит дрова. Фото: УНИАН

С наступлением первых холодов цены на дрова взлетели до максимума. Однако многие украинцы даже не догадываются, что могут бесплатно получить твердое топливо и сжиженный газ благодаря субсидии на текущий отопительный сезон. Получить государственную помощь могут не все, и поторопиться нужно до 31 декабря 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Сумской области.

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Кто имеет право на государственную выплату

Оформить субсидию могут как украинцы, так и иностранцы или лица без гражданства, которые на законных основаниях проживают в Украине. Главное условие здесь только одно — нужно иметь жилье без централизованного или электрического отопления и не пользоваться природным газом. В таких случаях жильцы могут пользоваться только печным отоплением или кухонным очагом.

Субсидия предоставляется всего один раз в год и рассчитывается в зависимости от доходов семьи за прошлый год.

В 2026 году помощь выглядит следующим образом:

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9 205 гривен на приобретение твёрдого топлива в объёме до 2 тонн на одно домохозяйство;

сумма помощи на сжиженный газ зависит от количества членов семьи. Сумма варьируется от 920 гривен.

Что необходимо подать в Пенсионный фонд

Для назначения субсидии необходимо подготовить заявление и декларацию о доходах и расходах всех членов домохозяйства.

Подать заявление в ведомство можно:

Онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ с помощью КЭП или Bank ID; Лично в любом сервисном центре. Через ЦНАП или другие исполнительные органы местного самоуправления.

Каковы цены на дрова в ноябре 2026 года

Перед началом зимы в Украине значительно вырос спрос на древесину для отопления. С начала 2026 года дров продано на 60% больше, чем за тот же период в 2025 году.

Ценовая политика зависит от вида и группы древесины:

I группа — твердолиственные породы: от 1250 до 1700 грн за кубометр с НДС;

II группа — сосна и ольха: от 970 до 1280 грн за кубометр с НДС;

III группа — ель, пихта и хвойные породы: от 850 до 1200 грн за кубометр с НДС.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, можно ли оформить субсидию на электроотопление после перехода с централизованного. Выплаты за коммунальные услуги не отменят, однако сумма будет пересмотрена. В некоторых случаях ПФУ автоматически произведёт перерасчёт без обращения потребителя.

Также мы сообщали, какую древесину не стоит использовать для отопления. Неправильно подготовленные дрова для отопления только повредят печь и не согреют жильцов дома. Наиболее оптимальным и правильным вариантом считается древесина с влажностью менее 20%.