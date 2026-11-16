Деньги и квитанции на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, отказавшиеся от централизованного отопления и установившие индивидуальное электроотопление, не теряют право на получение жилищной субсидии. Для переоформления помощи необходимо подать новые документы в уполномоченный орган. Однако субсидию на электроотопление не назначат, если соответствующее оборудование официально не оформлено.

Как назначается помощь и можно ли получать субсидию одновременно на электроотопление и теплоснабжение, разбирались Новини.LIVE.

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Субсидия после отключения центрального отопления

В Пенсионном фонде отмечают, что перед отопительным сезоном многие получатели жилищной субсидии решили перейти на индивидуальное электрическое отопление. Такой переход не отменяет право на выплаты, однако требует переоформления субсидии.

В то же время субсидию могут пересчитать даже без обращения получателя. Это происходит после обращения поставщика коммунальных услуг в ПФУ с информацией о непредоставлении услуги, в частности из-за отключения по решению потребителя. В таком случае размер субсидии корректируется и продолжает начисляться на другие услуги, которыми пользуется семья.

Как получить субсидию на электроотопление

На первый взгляд может показаться, что отключения от централизованного отопления и установки оборудования для электроотопления достаточно для получения субсидии. Однако владельцу жилья придется пройти немало бюрократических процедур, без которых новый вид отопления не будет считаться официальным.

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Чтобы официально зарегистрировать изменения, необходимо иметь:

разрешение комиссии;

акт об отключении от централизованного теплоснабжения;

проект электроотопления;

внесенные Обленерго изменения в паспорт точки распределения.

Самовольно установленное электроотопление без надлежащих документов не дает права на соответствующую субсидию. В таком случае государственная помощь будет покрывать только поставку электроэнергии для освещения жилья.

Что делать после перехода на электроотопление

О новом виде отопления в домохозяйстве необходимо проинформировать Пенсионный фонд, подав новое заявление и декларацию о доходах. Сделать это можно как лично, так и дистанционно, например, через веб-портал электронных услуг ПФУ или портал "Дія".

Субсидия на электроотопление и теплоснабжение одновременно

Жильцы многоквартирных домов, которые после установки электроотопления продолжают получать начисления за отопление мест общего пользования, могут получать субсидию одновременно на две услуги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лишиться субсидии можно даже из-за родственников. При назначении помощи ПФУ проверяет доходы и имущество каждого члена домохозяйства. В частности, в выплатах могут отказать из-за наличия автомобиля.

Также Новини.LIVE писали о жилищных субсидиях для людей с инвалидностью. ПФУ определяет право на помощь не только по факту установления группы инвалидности. В частности, проверяются покупки заявителя и наличие депозитных средств.