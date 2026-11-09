Женщина проверяет счетчик. Фото: УНИАН

Украинцы с низкими доходами, которым не хватает средств на оплату коммунальных услуг, имеют право на субсидию. Однако оформление помощи предполагает тщательную проверку не только фактического дохода, но и имущественного положения домохозяйства. Хотя автомобиль уже давно является не роскошью, а базовой потребностью, в определенных случаях он может стать причиной отказа в выплатах.

О правилах назначения субсидии напомнило Главное управление Пенсионного фонда в Николаевской области, передают Новини.LIVE.

Реклама

Когда из-за автомобиля откажут в субсидии

Если семья официально имеет низкие доходы и подпадает под условия получения жилищной субсидии, то не стоит считать, что помощь уже в кармане. ПФУ проверяет также имущество домохозяйства, и если в гараже гражданина стоит относительно новый автомобиль, выплату могут не назначить.

Согласно правилам, помощь на коммунальные услуги не будет назначена, если по состоянию на первое число месяца, с которого семья претендует на субсидию, кто-либо из членов семьи владеет автомобилем, выпущенным менее 5 лет назад. Если транспортных средств несколько, а с даты выпуска прошло менее 15 лет, выплату также могут не назначить.

Если же семья владеет одним автомобилем, выпущенным более 5 лет назад, это не станет поводом для отказа в социальной поддержке.

Читайте также:

Перед обращением за субсидией стоит учесть, что Пенсионный фонд проверяет имущественное положение не только лица, подающего заявление. Учитывается наличие автомобиля и у других родственников, проживающих с заявителем в одном домохозяйстве.

Какой транспорт ПФУ не учитывает

Государство предусмотрело важные исключения в отношении транспортных средств, находящихся в собственности претендента на субсидию.

В частности, ПФУ не учитывает:

самостоятельно собранные транспортные средства;

мотоциклы, если их стоимость не превышает 4 минимальных заработных платы, установленных на 1 января года назначения помощи;

транспорт, приобретенный на льготных условиях через органы социальной защиты;

безвозмездно полученные автомобили.

Отдельные условия назначения субсидии действуют также для семей, в которых проживают лица с инвалидностью вследствие поражения опорно-двигательного аппарата, инвалидностью с детства I группы подгруппы А и инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Наличие автомобиля нельзя скрывать

При обращении за субсидией необходимо подавать заявление и декларацию о доходах и расходах домохозяйства. В документе необходимо обязательно указывать наличие или отсутствие в собственности транспортных средств.

Если Пенсионный фонд примет решение на основании неполных или ложных данных, часть полученной субсидии или даже всю сумму могут заставить вернуть государству. Соответствующие органы регулярно проверяют данные получателей выплат через различные реестры, поэтому реальная информация об имущественном положении или его изменениях рано или поздно станет известна, и последствия не заставят себя ждать.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре украинцам выплатят неполную субсидию на отопление. Пособие поступит только за половину октября из-за нюансов расчета в переходный месяц. Уже в декабре ПФУ выплатит пособие за ноябрь в полном объеме.

Также Новини.LIVE рассказывали, как оформить субсидию должникам за коммунальные услуги. Если потребитель не согласен с начисленным долгом, он может обжаловать его в суде. После предоставления ПФУ постановления об открытии производства по делу пособие будет назначено, несмотря на имеющуюся задолженность.