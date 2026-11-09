Жінка перевіряє лічильник. Фото: УНІАН

Українці з низькими доходами, яким не вистачає коштів на оплату комунальних послуг, мають право на субсидію. Однак оформлення допомоги передбачає детальну перевірку не тільки фактичного доходу, а й майнового стану домогосподарства. Хоча автомобіль вже давно не розкіш, а базова потреба, у певних випадках він може стати причиною відмови у виплатах.

Про правила призначення субсидії нагадало Головне управління Пенсійного фонду в Миколаївській області, передають Новини.LIVE.

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Коли через автомобіль відмовлять у субсидії

Якщо родина офіційно має низькі доходи та підпадає під умови отримання житлової субсидії, то не варто вважати, що допомога вже у кишені. ПФУ перевіряє також майно домогосподарства, і якщо у гаражі громадянина стоїть відносно новий автомобіль, виплату можуть не призначити.

Згідно з правилами, допомогу на комуналку не призначать, якщо станом на перше число місяця, з якого сім'я претендує на субсидію, хтось із членів сім'ї володіє машиною, яка випущена менш як 5 років тому. Якщо транспортних засобів декілька, а з дати випуску минуло менше ніж 15 років, виплату також можуть не призначити.

Якщо ж родина володіє одним автомобілем, який був випущений понад 5 років тому, це не стане причиною для відмови у соціальній підтримці.

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Перед зверненням за субсидією варто врахувати, що Пенсійний фонд перевіряє майновий стан не лише особи, яка подає заяву. До уваги береться наявність автомобіля й в інших родичів, які проживають із заявником в одному домогосподарстві.

Який транспорт ПФУ не враховує

Держава передбачила важливі винятки щодо транспортних засобів у власності претендента на субсидію.

Зокрема, ПФУ не бере до уваги:

самостійно зібрані транспортні засоби;

мотоцикли, якщо їхня вартість не перевищує 4 мінімальні заплати, встановлених на 1 січня року призначення допомоги;

транспорт, який було придбано на пільгових умовах через органи соцзахисту;

безоплатно отримані авто.

Окремі умови призначення субсидії діють також для сімей, де проживають особи з інвалідністю через ураження опорно-рухового апарату, інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А та інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу.

Наявність авто не можна приховувати

При зверненні за субсидією необхідно подавати заяву та декларацію про доходи та витрати домогосподарства. В документі необхідно обов'язкового вказувати про наявність або відсутність у власності транспортних засобів.

Якщо Пенсійний фонд призначить інформацію на підставі неповних або неправдивих даних, частину отриманої субсидії або навіть всю суму можуть змусити повертати державі. Відповідні органи регулярно перевіряють дані отримувачів виплат через різні реєстри, тому реальна інформація про майновий стан або його зміни рано чи пізно стане відома і наслідки не забаряться.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у листопаді українцям виплатять неповну субсидію за опалення. Допомога надійде лише за половину жовтня через нюанси розрахунку у перехідний місяць. Вже у грудні ПФУ виплатить допомогу за листопад у повному обсязі.

Також Новини.LIVE розповідали, як оформити субсидію боржникам за комуналку. Якщо споживач не згоден із нарахованим боргом, він може оскаржити її через суд. Після надання ПФУухвали про відкриття провадження у справі, допомогу призначать попри наявну заборгованість.