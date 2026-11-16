Гроші та платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE

Українці, які відмовилися від централізованого опалення та встановили індивідуальне електроопалення, не втрачають право отримувати житлову субсидію. Допомогу необхідно переоформити, подавши нові документи до уповноваженого органу. Однак, субсидію на електроопалення не призначать, якщо відповідне обладнання офіційно не оформлено.

Як призначають допомогу та чи можна отримувати субсидію одночасно на електроопалення та теплопостачання, розбиралися Новини.LIVE.

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Субсидія після відключення центрального опалення

У Пенсійному фонді зазначають, що перед опалювальним сезоном багато отримувачів житлової субсидії вирішили перейти на індивідуальне електричне опалення. Такий перехід не скасовує право на виплати, однак потребує переоформлення допомоги.

Водночас субсидію можуть перерахувати навіть без звернення отримувача. Це відбувається після звернення виконавця комунальної послуги до ПФУ з інформацією про ненадання послуги, зокрема через відключення за рішенням споживача. У такому разі розмір субсидії коригується й продовжує нараховуватися на інші послуги, якими користується родина.

Як отримати субсидію на електроопалення

На перший погляд, може здатися, що відключення від централізованого опалення та встановлення установок для електроопалення, достатньо для претендування на субсидію. Однак власнику житла доведеться пройти чимало бюрократичних процесів, без яких новий вид опалення не буде вважатися офіційним.

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Щоб офіційно зареєструвати зміни потрібно мати:

дозвіл комісії;

акт про відключення від централізованого теплопостачання;

проєкт електроопалення;

внесені Обленерго зміни до паспорта точки розподілу.

Самовільно встановлене електроопалення без належних документів не дає права на відповідну субсидію. У такому разі державна допомога покриватиме лише постачання електроенергії для освітлення житла.

Що робити після переходу на електроопалення

Про новий вид опалення у домогосподарстві потрібно проінформувати Пенсійний фонд, подавши нову заяву та декларацію про доходи. Зробити це можна як особисто, так і дистанційно, наприклад, через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал "Дія".

Субсидія на електроопалення та теплопостачання одночасно

Мешканці багатоквартирних будинків, які після встановлення електроопалення продовжують отримувати нарахування за опалення місць загального користування, можуть отримувати субсидію одночасно на дві послуги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що втратити субсидію можна навіть через родичів. Під час призначення допомоги ПФУ перевіряє доходи на майно кожного члена домогосподарства. Зокрема, відмовити у виплатах можуть через наявність авто.

Також Новини.LIVE писали про житлові субсидії для людей з інвалідністю. ПФУ визначає право на допомогу не лише за фактом встановлення групи інвалідності. Зокрема, перевіряються покупки заявника та наявність депозитних коштів.