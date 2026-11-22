Женщина переносит дрова. Фото: УНИАН

Далеко не все дрова могут одинаково качественно обогреть помещение, и дело не только в породе древесины. Условно говоря, даже два полена из дуба могут дать разное количество тепла, если условия их хранения различались. Мнение о том, что чем дольше дрова лежат, тем лучше будут гореть, на самом деле не совсем соответствует действительности. Со временем древесина портится и теряет теплоотдачу, а эффективность отопления заметно снижается.

Об этом сообщает портал Zielony Ogródek, передают Новини.LIVE.

Реклама

Сколько времени нужно сушить и хранить дрова

Как бы ни хотелось сделать большой запас дров на много лет вперед, стоит учитывать, что древесина не может храниться вечно, не теряя своих свойств. Оптимально использовать древесину в течение нескольких отопительных сезонов после высыхания.

Качество сгорания дров зависит преимущественно от уровня влажности. Например, свежесрубленную древесину не стоит закладывать в печь, так как она будет сильно дымить и почти не давать тепла. Большое количество энергии будет тратиться на испарение влаги.

Сушить поленья нужно от нескольких месяцев до двух лет, в зависимости от породы и толщины. Например, длительной сушки требуют твердые лиственные породы — дуб, граб, бук и ясень. Для мягких и хвойных пород требуется значительно меньше времени.

Читайте также:

Когда дрова лучше всего обогреют дом

Очень важно дождаться, пока влажность древесины снизится до 20% или ниже. Это оптимальный показатель, при котором дрова отдают максимум тепла при сгорании. Вместе с тем специалисты не рекомендуют хранить дрова более 5 лет, ведь это фактически "точка невозврата", после которой древесина теряет свои свойства, в частности, может впитывать влагу и гнить.

Пять признаков того, что дрова не годятся для отопления

Дата вырубки не является отправной точкой для определения качества древесины. Ключевую роль играют условия и продолжительность хранения: например, во влажном помещении дрова быстро теряют свои свойства.

В целом эксперты выделяют 5 признаков того, что поленья испортились:

Структура ломкая и мягкая. Если полено начинает рассыпаться в руках, а его структура стала ломкой — это прямой признак гниения. Уменьшение веса. При разрушении внутренней структуры полено может становиться слишком легким и сухим на ощупь. Особенно отчетливо это ощущается на твердых и тяжелых породах, например, в дубе. Запах сырости и плесени. Такие признаки свидетельствуют о размножении микроорганизмов и грибка. Плесень и гниль. Если на полене виден белый или черный налет — это означает, что уже начался процесс гниения. Признаки разложения. Поверхность древесины начинает крошиться на мелкие щепки или опилки даже при легком нажатии.

В то же время следует отличать естественный процесс старения и высыхания древесины, который не является признаком порчи. Не стоит беспокоиться, если произошло посерение поверхности, появились глубокие трещины на торцах или отслоение коры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут потерять деньги при покупке дров. Перед сделкой стоит проверить некоторые нюансы. В последнее время в Украине активизировались мошенники.

Также Новини.LIVE писали о бесплатных дровах для украинцев. Некоторые граждане могут получить 100% скидку при покупке древесины. Кроме того, государство может выделить до 9 205 грн на приобретение твердого топлива.