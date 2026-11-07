Мужчина греется у камина. Фото: Magnific

Для домохозяйств с печным отоплением ореховая скорлупа может стать выгодным дополнительным топливом, особенно когда после очистки орехов ее накапливается немало. Скорлупа быстро разгорается и хорошо отдает тепло, однако обладает опасными особенностями горения. Если их игнорировать, то вместо экономии можно получить немалые дополнительные расходы.

Как правильно использовать ореховую скорлупу и может ли она заменить дрова, разбирались Новини.LIVE.

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Преимущества скорлупы в качестве топлива

Как отмечается на тематической странице в Facebook, посвященной хозяйству в селе, скорлупа грецкого ореха сама по себе является хорошим высококалорийным биотопливом. Главное преимущество и одновременно недостаток — очень высокая температура горения.

Скорлупа содержит остатки жиров и эфирных масел, а влажность, как правило, минимальна. Из-за этого она быстро сгорает и выделяет много тепла за короткое время. Если дома накопилось много отходов после очистки орехов, можно качественно и бесплатно обогреть дом.

В чем заключается опасность

Однако следует учитывать и опасность, которую может представлять скорлупа. Если засыпать в топку большое количество, температура может резко повыситься. Из-за перегрева кирпичная кладка может растрескаться, а чугунные и металлические элементы — прогореть или деформироваться.

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Высокая температура может привести и к возгоранию сажи в дымоходе. Наибольшая угроза исходит для асбестоцементных труб, которые могут растрескаться или разрушиться из-за перегрева.

На этом риски не заканчиваются. Использование больших объемов скорлупы может нарушить нормальное горение и тягу, что может привести к попаданию дыма и угарного газа в помещение.

Как отапливать скорлупой без рисков

Ореховую скорлупу следует рассматривать не как альтернативу древесине, а как дополнительное топливо. Ее следует добавлять небольшими порциями к основным дровам, чтобы не допустить перегрева. Это поможет быстро и качественно обогреть помещение и сэкономить часть дров.

При этом следует засыпать только сухую и чистую скорлупу, не сжигать ее вместе с пластиковыми пакетами или другим мусором. Кроме того, необходимо контролировать состояние дымохода и регулярно очищать его от продуктов горения.

Вывод

Ореховая скорлупа поможет быстро обогреть дом и сэкономить дрова, но ее нужно использовать с большой осторожностью. Если игнорировать технику безопасности и не рассчитать с порцией, существует высокий риск дополнительных затрат на ремонт печи или даже дома, ведь может возникнуть пожар.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как украинцы могут сэкономить на отоплении дровами. В частности, следует правильно подобрать породу древесины и обеспечить надлежащие условия хранения. Также стоит учесть нюансы при розжиге печи.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что украинцам грозят штрафы за дрова без документов. В частности, санкции могут наложить даже за сбор хвороста в лесу. Покупка древесины "с рук" также может привести к многотысячному штрафу, если нет соответствующего чека или накладной.