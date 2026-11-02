Дрова без документов: когда украинцам грозит штраф
Украинцам, которые заготавливают дрова на зиму для отопления жилья, следует учитывать важные нормы законодательства. За сбор древесины в лесу предусмотрены немалые штрафные санкции, а иногда даже уголовное производство. Покупать дрова у частных лиц также может быть опасно для кошелька, ведь без надлежащих документов они считаются незаконными, и за это предусмотрены штрафы.
На какую сумму могут оштрафовать и как законно заготовить дрова на зиму, объяснила юрист Виктория Драпайло, передают Новини.LIVE.
В каких случаях могут оштрафовать
Верховная Рада Украины еще в 2024 году приняла закон о штрафах за хранение и перевозку древесины без надлежащих документов. Хотя президент до сих пор не подписал эти правовые изменения, практика показывает, что штрафы к украинцам уже применяются. Особенно это касается сбора древесины в лесу.
Как отмечает Виктория Драпайло, в лесу все — от бревна до веточки — юридически считается древесиной, а заготовка древесины, согласно Лесному кодексу, подразумевает специальное использование, для которого требуется соответствующее разрешение. То есть в перечне того, что разрешено собирать в лесу без разрешения, древесины нет. Даже сбор опавших небольших веток может расцениваться как заготовка древесины.
За нарушение порядка использования лесного фонда может наступить ответственность по статье 64 КУоАП. В случае незаконной вырубки, повреждения деревьев, перевозки и хранения незаконно срубленных деревьев предусмотрена ответственность по статье 246 Уголовного кодекса Украины.
Какие штрафы предусмотрены
За нарушение установленных правил может грозить штраф от 17 000 до 25 500 грн или даже арест на срок до 6 месяцев. В отдельных случаях предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.
Одно срубленное дерево может обойтись человеку в десятки тысяч гривен. По словам юриста, штраф может достигать 22 500 грн.
Как заготовить дрова, не нарушая закон
Покупать дрова "с рук", например, по объявлению в интернете, также может быть опасно. Чтобы подтвердить, что дрова имеют законное происхождение, необходимо иметь чек или накладную. Если дрова куплены у другого человека, совершившего незаконную вырубку, это не защитит от ответственности. Штраф может составить от 510 до 34 000 грн.
Безопасно купить дрова можно в лесничествах или через государственную платформу "єДрова". При транспортировке дров не обязательно иметь документ, но это рекомендуется, ведь без него будет сложнее доказать, что дрова законные, а не срублены в лесу самостоятельно.
Юрист отметила, что соответствующие органы не имеют права заходить на частную территорию в поисках незаконно срубленной древесины. Предварительно должно быть вынесено соответствующее решение суда. Впрочем, рисковать не стоит, ведь последствия несанкционированной вырубки и хранения древесины могут в разы превысить экономию.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что дрова требуют надлежащего хранения. Однако со временем поленья теряют свои свойства и дают меньше тепла. Рекомендуется использовать их в течение 2-3 отопительных сезонов с момента, когда они достаточно просохнут.
Также Новини.LIVE сообщали об актуальных ценах на дрова. Самые выгодные предложения в государственных лесничествах — от 840 до 1 380 гривен за кубометр. Частные продавцы выставляют в разы более высокие цены.