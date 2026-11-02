Мужчина заготавливает дрова. Фото: УНИАН

Украинцам, которые заготавливают дрова на зиму для отопления жилья, следует учитывать важные нормы законодательства. За сбор древесины в лесу предусмотрены немалые штрафные санкции, а иногда даже уголовное производство. Покупать дрова у частных лиц также может быть опасно для кошелька, ведь без надлежащих документов они считаются незаконными, и за это предусмотрены штрафы.

На какую сумму могут оштрафовать и как законно заготовить дрова на зиму, объяснила юрист Виктория Драпайло, передают Новини.LIVE.

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В каких случаях могут оштрафовать

Верховная Рада Украины еще в 2024 году приняла закон о штрафах за хранение и перевозку древесины без надлежащих документов. Хотя президент до сих пор не подписал эти правовые изменения, практика показывает, что штрафы к украинцам уже применяются. Особенно это касается сбора древесины в лесу.

Как отмечает Виктория Драпайло, в лесу все — от бревна до веточки — юридически считается древесиной, а заготовка древесины, согласно Лесному кодексу, подразумевает специальное использование, для которого требуется соответствующее разрешение. То есть в перечне того, что разрешено собирать в лесу без разрешения, древесины нет. Даже сбор опавших небольших веток может расцениваться как заготовка древесины.

За нарушение порядка использования лесного фонда может наступить ответственность по статье 64 КУоАП. В случае незаконной вырубки, повреждения деревьев, перевозки и хранения незаконно срубленных деревьев предусмотрена ответственность по статье 246 Уголовного кодекса Украины.

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Какие штрафы предусмотрены

За нарушение установленных правил может грозить штраф от 17 000 до 25 500 грн или даже арест на срок до 6 месяцев. В отдельных случаях предусмотрено ограничение или лишение свободы на срок до 3 лет.

Одно срубленное дерево может обойтись человеку в десятки тысяч гривен. По словам юриста, штраф может достигать 22 500 грн.

Как заготовить дрова, не нарушая закон

Покупать дрова "с рук", например, по объявлению в интернете, также может быть опасно. Чтобы подтвердить, что дрова имеют законное происхождение, необходимо иметь чек или накладную. Если дрова куплены у другого человека, совершившего незаконную вырубку, это не защитит от ответственности. Штраф может составить от 510 до 34 000 грн.

Безопасно купить дрова можно в лесничествах или через государственную платформу "єДрова". При транспортировке дров не обязательно иметь документ, но это рекомендуется, ведь без него будет сложнее доказать, что дрова законные, а не срублены в лесу самостоятельно.

Юрист отметила, что соответствующие органы не имеют права заходить на частную территорию в поисках незаконно срубленной древесины. Предварительно должно быть вынесено соответствующее решение суда. Впрочем, рисковать не стоит, ведь последствия несанкционированной вырубки и хранения древесины могут в разы превысить экономию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дрова требуют надлежащего хранения. Однако со временем поленья теряют свои свойства и дают меньше тепла. Рекомендуется использовать их в течение 2-3 отопительных сезонов с момента, когда они достаточно просохнут.

Также Новини.LIVE сообщали об актуальных ценах на дрова. Самые выгодные предложения в государственных лесничествах — от 840 до 1 380 гривен за кубометр. Частные продавцы выставляют в разы более высокие цены.