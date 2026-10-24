Мужчина переносит дрова. Фото: Pexels

Украинцы активно переходят на дровяное отопление, чтобы обеспечить максимальную энергонезависимость во время тяжелой зимы. Для одних это новый опыт, другие лучше разбираются в вопросах выбора, а главное — хранения древесины. Стоит учитывать, что дрова, которые годами лежат в сарае, не становятся лучше, а наоборот — могут испортиться. В частности, они теряют теплоотдачу и разрушаются.

Об этом сообщает издание WP Dom, передают Новини.LIVE.

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Существует довольно распространенное мнение, что чем дольше дрова хранятся в сарае, тем лучше они будут гореть и давать больше тепла. На самом деле же вредители, грибки и летучие органические вещества с годами могут портить древесину, и даже самые лучшие условия хранения не спасут от этого.

Как правильно сушить дрова

Использовать для отопления дома свежесрубленную древесину не стоит, ведь она содержит около 50-60 % влаги. Рекомендуется подождать, пока поленья высохнут, а уровень влажности снизится до менее 20%. Такая древесина будет обладать наилучшей теплотворностью и прекрасно обогреет дом.

Продолжительность сушки зависит от породы дерева. Для мягких лиственных пород, например, березы, ольхи и тополи, этот процесс проходит быстрее и составляет около 1-1,5 года в зависимости от условий хранения. Дуб, ясень, граб и другие твердые породы имеют большую плотность, поэтому сохнут от 2 до 3 лет. Хвойным породам для сушки может хватить и года, но нужно учесть содержание смолы и склонность к образованию искр. Если в доме открытый камин, то такую древесину лучше не использовать.

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Сколько времени можно хранить дрова

Желательно использовать поленья в течение 2-3 отопительных сезонов с момента, когда они достаточно просохли. Если хранить древесину дольше, теплоотдача будет снижаться.

Древесина, пролежавшая более 5 лет, может стать чрезмерно легкой и ломкой, ведь со временем натуральные смолы и органические компоненты в ней постепенно разлагаются. Такие дрова будут быстро сгорать, а эффективность обогрева жилья снизится на несколько десятков процентов.

К тому же, какими бы хорошими ни были условия хранения древесины, ее почти невозможно защитить от грибков и вредителей. Особенно высокий риск возникает из-за недостаточного количества воздуха в сарае.

Как понять, что дрова испортились

Не требуется специальных навыков или знаний, чтобы определить пригодность древесины для отопления.

Стоит обратить внимание на несколько признаков:

полено стало ломким и необычно легким;

древесина рассыпается при раскалывании;

дрова сильно дымят и имеют неприятный запах при горении;

полено быстро сгорает и оставляет после себя мелкий серый пепел вместо жара.

Как следует хранить дрова

Подготовка древесины к длительному хранению — несложная наука, но требует внимательности и определенных знаний. Главное правило — не класть поленья на землю. Стоит использовать подложку, например, поддоны. Это не даст дровам впитать влагу из почвы.

Дрова следует защитить от погодных факторов, поэтому необходимо обустроить надежную крышу. В то же время боковые стороны дровяного сарая нужно держать открытыми, чтобы обеспечить вентиляцию. Особое внимание — укладке дров. Рекомендуется укладывать их корой вниз и оставлять небольшие промежутки между штабелями, чтобы обеспечивалась циркуляция воздуха.

Ранее Новини.LIVE писали о ценах на дрова в октябре 2026 года. Частные продавцы могут просить от 3 000 до 4 000 грн за кубометр. В то же время государственные лесничества продают в разы дешевле — от 840 до 1 380 грн за кубометр.

Также Новини.LIVE сообщали, что государство поможет некоторым украинцам подготовить запас дров на зиму. При определении права на поддержку учитывается доход семьи. Однако это правило не распространяется на ветеранов войны.