Чоловік переносить дрова. Фото: Pexels

Українці активно переходять на дров'яне опалення, щоб бути максимально енергонезалежними під час важкої зими. Для одних це новий досвід, інші краще розуміються на питаннях вибору, а головне зберігання деревини. Варто враховувати, що дрова, які роками лежать у дровітні не стають кращими, а навпаки — можуть зіпсуватися. Зокрема втрачають тепловіддачу та руйнуються.

Про це повідомляє видання WP Dom, передають Новини.LIVE.

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Існує досить поширена думка, що чим довше дрова зберігаються у дровітні, тим краще вони горітимуть і даватимуть більше тепла. Насправді ж шкідники, грибки та леткі органічні речовини з роками можуть псувати деревину і навіть найкращі умови зберігання не врятують від цього.

Як правильно сушити дрова

Використовувати для опалення будинку свіжозрубану деревину не варто, адже вона містить близько 50-60% вологи. Рекомендується почекати, поки поліна висушаться, а рівень вологи сягне менш як 20%. Така деревина матиме найкращу теплотворність і чудово обігріє оселю.

Тривалість сушіння залежить від породи дерева. Для м'яких листяних порід, наприклад, берези, вільхи та тополі, цей процес швидший та становить близько 1-1,5 року залежно від умов зберігання. Дуб, ясен, граб та інші тверді породи мають більшу щільність, тому сохнуть від 2 до 3 років. Хвойним деревам для сушіння може вистачити й року, але потрібно врахувати вміст смоли та схильність до утворення іскор. Якщо в будинку відкритий камін, то таку деревину краще не використовувати.

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Скільки часу можна зберігати дрова

Бажано використовувати поліна протягом 2-3 опалювальних сезонів з моменту, як вони достатньо просохли. Якщо зберігати деревину довше, тепловіддача буде ставати меншою.

Деревина, яка пролежала понад 5 років може ставати надмірно легкою та крихкою, адже з часом натуральні смоли та органічні компоненти в ній поступово розкладаються. Такі дрова будуть швидко згорати, а ефективність обігріву житла знизиться на декілька десятків відсотків.

До того ж якими б хорошими не були умови зберігання деревини, її майже неможливо захистити від грибків та шкідників. Особливо високий ризик виникає через недостатню кількість повітря в дровітні.

Як зрозуміти, що дрова зіпсувалися

Не потрібно спеціальних навичок або знать, щоб встановити стан придатності деревини для опалення.

Варто звернути увагу на декілька ознак:

поліно стало крихким та незвично легким;

деревина розсипається під час розколювання;

дрова сильно димлять та мають неприємний запах під час горіння;

поліно швидко згорає та залишає після себе дрібний сірий попіл замість жару.

Як потрібно зберігати дрова

Підготовка деревини до тривалого зберігання нескладна наука, але потребує уважності та певних знать. Головне правило — не класти поліна на землю. Варто використовувати основу, наприклад, піддони. Це не дасть дровам увібрати вологу з ґрунту.

Дрова варто захистити від погодних факторів, тому потрібно облаштувати надійний дах. Водночас боки дровітні потрібно тримати відкритими, щоб забезпечити вентиляцію. Окрема увага — складанню дров. Розміщувати рекомендують корою донизу та залишати невеликі проміжки між штабелями, щоб циркулювало повітря.

Раніше Новини.LIVE писали про ціни на дрова у жовтні 2026 року. Приватні продавці можуть просити від 3 000 до 4 000 грн за кубометр. Водночас державні лісництва продають в рази дешевше — від 840 до 1 380 грн за кубометр.

Також Новини.LIVE повідомляли, що держава допоможе деяким українцям підготувати запас дров на зиму. Під час визначення права на підтримку враховується дохід родини. Однак правило не поширюється на ветеранів війни.