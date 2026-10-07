Грошова допомога на дрова та вугілля: хто отримає пільгу на тверде паливо у 2026 році

Дрова на вулиці. Фото: Pexels

Для частини українців витрати на опалення будинку твердим паливом можуть частково компенсувати держава. Йдеться про домогосподарства, де використовують дрова, вугілля або інше тверде пічне паливо та виконуються визначені умови. Водночас розмір підтримки залежить від пільгового статусу людини, а для окремих категорій — ще й від доходів сім’ї.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто має право отримати дрова на опалення за найнижчими цінами.

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Кому доступна пільга на тверде паливо

За словами відомства, право на пільгу мають громадяни, які належать до визначених законодавством пільгових категорій та проживають у будинку з пічним опаленням. Важлива умова — житло не повинно мати централізованого опалення. Крім того, для індивідуального опалення не мають використовуватися природний газ або електроенергія.

Серед категорій, які можуть мати право на таку підтримку:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни;

члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

інші категорії громадян, визначені законодавством.

При цьому для частини пільговиків право на виплату залежить від доходу сім’ї.

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Який дохід враховують

У 2026 році граничний дохід для призначення пільг, які залежать від доходів, становить 4 660 грн на одну людину на місяць. Водночас це правило поширюється не на всіх отримувачів. Зокрема, ветерани війни, які мають право на пільгу незалежно від доходів, належать до винятків.

Скільки грошей можна отримати

Для розрахунку пільги у 2026 році встановлена норма одна тонна твердого палива на одне домогосподарство на рік. Вартість однієї тонни становить 4 602,57 грн. Однак це не означає, що кожному отримувачу автоматично виплатять саме таку суму. Фактичний розмір пільги визначається з урахуванням знижки, яка передбачена законодавством для конкретної категорії.

Наприклад, для учасників бойових дій передбачена 75% знижка, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100% у межах встановлених нормативів.

Важлива нюанс на опалювальний сезон 2026/2027

Під час призначення пільги Пенсійний фонд враховує інформацію про те, чи отримувала людина одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного палива за рахунок коштів міжнародних організацій. При визначенні права на підтримку враховується не лише пільговий статус та інші передбачені умови.

Як подати документи

Подати документи можна декількома способами:

Особисто у сервісному центрі ПФУ. Через ЦНАП. Через уповноваженого представника місцевої влади. Поштою. В електронній формі через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду. Через портал "Дія".

Внесення до реєстру не звільняє від щорічної заяви

Наявність людини у Реєстрі осіб, які мають право на пільги, сама по собі не означає, що окремо звертатися за допомогою на тверде паливо вже не потрібно. Для отримання саме цієї пільги заяву необхідно подавати щороку.

Ті, хто опалює будинок дровами, вугіллям або іншим твердим паливом, варто заздалегідь перевірити своє право на підтримку та підготувати документ, який підтверджує наявність пічного опалення.

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