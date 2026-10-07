Денежная помощь на дрова и уголь: кто получит льготу на твердое топливо в 2026 году

Дрова на улице. Фото: Pexels

Для части украинцев расходы на отопление дома твердым топливом могут частично компенсировать государственные органы. Речь идет о домохозяйствах, где используют дрова, уголь или другое твердое печное топливо и соблюдаются определенные условия. При этом размер поддержки зависит от льготного статуса человека, а для отдельных категорий — еще и от доходов семьи.

Сайт Новини.LIVE выяснил, кто имеет право получить дрова для отопления по самым низким ценам.

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Кому доступна льгота на твердое топливо

По словам ведомства, право на льготу имеют граждане, относящиеся к определенным законодательством льготным категориям и проживающие в доме с печным отоплением. Важное условие — в жилье не должно быть централизованного отопления. Кроме того, для индивидуального отопления не должны использоваться природный газ или электроэнергия.

Среди категорий, которые могут иметь право на такую поддержку:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны;

члены семей погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

другие категории граждан, определенные законодательством.

При этом для части льготников право на выплату зависит от дохода семьи.

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Какой доход учитывается

В 2026 году предельный доход для назначения льгот, зависящих от доходов, составляет 4 660 грн на одного человека в месяц. В то же время это правило распространяется не на всех получателей. В частности, ветераны войны, имеющие право на льготу независимо от доходов, относятся к исключениям.

Сколько денег можно получить

Для расчета льготы в 2026 году установлена норма — одна тонна твёрдого топлива на одно домохозяйство в год. Стоимость одной тонны составляет 4 602,57 грн. Однако это не означает, что каждому получателю автоматически выплатят именно такую сумму. Фактический размер льготы определяется с учетом скидки, предусмотренной законодательством для конкретной категории.

Например, для участников боевых действий предусмотрена 75%-ная скидка, а для лиц с инвалидностью вследствие войны — 100% в пределах установленных нормативов.

Важный нюанс на отопительный сезон 2026/2027

При назначении льготы Пенсионный фонд учитывает информацию о том, получал ли человек единовременную денежную помощь на приобретение твёрдого печного топлива за счёт средств международных организаций. При определении права на поддержку учитываются не только льготный статус и другие предусмотренные условия.

Как подать документы

Подать документы можно несколькими способами:

Лично в сервисном центре ПФУ. Через ЦНАП. Через уполномоченного представителя местных органов власти. По почте. В электронной форме через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда. Через портал "Дія".

Внесение в реестр не освобождает от ежегодного заявления

Наличие человека в Реестре лиц, имеющих право на льготы, само по себе не означает, что отдельно обращаться за помощью на твердое топливо уже не нужно. Для получения именно этой льготы заявление необходимо подавать ежегодно.

Тем, кто отапливает дом дровами, углем или другим твёрдым топливом, следует заранее проверить своё право на поддержку и подготовить документ, подтверждающий наличие печного отопления.

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